В Сочи парень украл повара для своей любимой

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20 декабря в городе-курорте была совершена "дерзкая" кража.
Кража была совершена рано утром в центре Сочи. На кадрах, попавших в сеть, видно как девушка моментально прикипела всей душой к крупной статуе повара, расположенной около ресторана. Она окликнула своего парня, видимо, попросив его применить грубую мужскую силу, и понести добычу. Парень не будь дураком, поискал сверху камеры, и потащил фигурку.
Только вот камера висела сбоку от места преступления.
Местные теперь называют парочку Бонни и Клайд, а хозяин ресторана требует вернуть его имущество, иначе напишет заявление в полицию.
Главным вопросом остается наличие собаки в кадре. Это свидетель или соучастник?
Главным вопросом остается наличие собаки в кадре. Это свидетель или соучастник?
А вы как думаете, зачем же молодым людям такая фигура? В спальне поставят?
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