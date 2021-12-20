В Сочи парень украл повара для своей любимой

Кража была совершена рано утром в центре Сочи. На кадрах, попавших в сеть, видно как девушка моментально прикипела всей душой к крупной статуе повара, расположенной около ресторана. Она окликнула своего парня, видимо, попросив его применить грубую мужскую силу, и понести добычу. Парень не будь дураком, поискал сверху камеры, и потащил фигурку.