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В Сочи парень украл повара для своей любимой

В Сочи парень украл повара для своей любимой (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 16:30
Сообщество : Криминал
Метки: Сочи   кража   повар   ресторан   соучастники   статуя   
785
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20 декабря в городе-курорте была совершена "дерзкая" кража.
Кража была совершена рано утром в центре Сочи. На кадрах, попавших в сеть, видно как девушка моментально прикипела всей душой к крупной статуе повара, расположенной около ресторана. Она окликнула своего парня, видимо, попросив его применить грубую мужскую силу, и понести добычу. Парень не будь дураком, поискал сверху камеры, и потащил фигурку.
Только вот камера висела сбоку от места преступления.
Местные теперь называют парочку Бонни и Клайд, а хозяин ресторана требует вернуть его имущество, иначе напишет заявление в полицию.

Главным вопросом остается наличие собаки в кадре. Это свидетель или соучастник?
А вы как думаете, зачем же молодым людям такая фигура? В спальне поставят?

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Метки: Сочи   кража   повар   ресторан   соучастники   статуя   
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5  комментариев
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Андрей Манахов Час назад
Поставил на кон все. Вроде должен осудить, но как-то не получается. Симпатичны мне такие люди. Глупо все это. Статуя повара им ни фиг не нужна, нужно было приключение. Верните им этого повара.
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2k
Роман Гамзалиев 38 минут назад
Все беды от ...
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6k
BenderRodriguez 48 минут назад
Это пёс все замутил!
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SilentBob Час назад
пёсель - свидетель или соучастник? наводчик же! :))
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