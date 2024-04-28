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В Индии сильный пожар начали активно тушить только после того, как огонь добрался до военных

В Индии сильный пожар начали активно тушить только после того, как огонь добрался до военных

Автор:
28 апреля 2024 10:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   военные   лесной пожар   поджоги   пожары   
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В округе Найнитал, Уттаракханд, уже несколько дней бушует сильнейший лесной пожар, по предварительной информации поджог был совершен намеренно. В ходе связанного с этим инцидента в Рудрапраяге в пятницу были арестованы три человека за попытку поджога лесов.

Пастух Нареш Бхатт из деревни Тадиял в Джахоли был пойман на месте во время разжигания пожара в лесу. Когда его спросили зачем он это делал, Нареш заявил, что разжег костер, чтобы вырастить новую траву для выпаса своих овец.

По данным официальных лиц, в пятницу по всему штату был зарегистрирован 31 новый случай лесного пожара, в результате которого было уничтожено 33,34 га лесных угодий.

Ситуация приняла серьезный оборот, когда пламя практически вплотную подобралось к зданию Верховного суда Найнитала и ближайшей базе военных. Только после этого началась активная фаза тушения пожара.


Вместе с сотрудниками лесного департамента военнослужащие также пытаются контролировать пожар. Власти задействовали вертолеты для его тушения.




Местные жители недовольны медленной реакцией пожарных служб, возмущаются, что к активному тушению пожара приступили только когда появилась угроза для военных.

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Метки: Видео   Индия   военные   лесной пожар   поджоги   пожары   
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просто программист 39 минут назад
А до этого не могли бросить танцевать?
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Типа граф 39 минут назад
Чё то вспомнилась история . Ещё давно один мужик предлагал тушить лесные пожары не просто сбрасывая с воздуха воду , а бомбить с помощью водяных бомб , потому что много воды испаряется при сбросе из за жара от пожара .
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