В Индии сильный пожар начали активно тушить только после того, как огонь добрался до военных

В округе Найнитал, Уттаракханд, уже несколько дней бушует сильнейший лесной пожар, по предварительной информации поджог был совершен намеренно. В ходе связанного с этим инцидента в Рудрапраяге в пятницу были арестованы три человека за попытку поджога лесов.
Пастух Нареш Бхатт из деревни Тадиял в Джахоли был пойман на месте во время разжигания пожара в лесу. Когда его спросили зачем он это делал, Нареш заявил, что разжег костер, чтобы вырастить новую траву для выпаса своих овец.
По данным официальных лиц, в пятницу по всему штату был зарегистрирован 31 новый случай лесного пожара, в результате которого было уничтожено 33,34 га лесных угодий.
Ситуация приняла серьезный оборот, когда пламя практически вплотную подобралось к зданию Верховного суда Найнитала и ближайшей базе военных. Только после этого началась активная фаза тушения пожара.
Вместе с сотрудниками лесного департамента военнослужащие также пытаются контролировать пожар. Власти задействовали вертолеты для его тушения.
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Местные жители недовольны медленной реакцией пожарных служб, возмущаются, что к активному тушению пожара приступили только когда появилась угроза для военных.
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