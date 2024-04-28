В Индии сильный пожар начали активно тушить только после того, как огонь добрался до военных

По данным официальных лиц, в пятницу по всему штату был зарегистрирован 31 новый случай лесного пожара, в результате которого было уничтожено 33,34 га лесных угодий.



Ситуация приняла серьезный оборот, когда пламя практически вплотную подобралось к зданию Верховного суда Найнитала и ближайшей базе военных. Только после этого началась активная фаза тушения пожара.