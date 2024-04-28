15 питонов на дом – как живет столица Индонезии

Да, это Бангкок в Таиланде, но с ним постоянно состязается Индонезия. Вообще змеи в теплых странах Азии – куда большая «домашняя проблема», чем у вас пауки или крысы. Не даром сказка про Рики-тики-Тави происходит в Индии, когда Наг и Нагайна думали укусить человека и занять его дом. Для нас она – жуткая экзотика, а на самом деле писалось все с натуры.

По 15 питонов на дом

Удивляет то, что змеи не оставляют людно населенные места, смещая свои ареалы обитания все глубже в лес. Они прекрасно чувствуют себя в сточных реках, а самое главное – в трубах. Словно для них магистраль для передвижения по столице придумали.