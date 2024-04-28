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15 питонов на дом – как живет столица Индонезии

15 питонов на дом – как живет столица Индонезии

Автор:
28 апреля 2024 10:08
Сообщество : Животные
Метки: Индонезия   в мире   животные   змея   питон   фото   
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Если вы спокойно ходите в туалет в отеле в Джакарте или Бангкоке, то ясно одно – вы мало читаете новостей. Потому что угадайте, кто лидер номер один по количеству мужчин, которых укусили за пенисы питоны, вылезшие внезапно из унитаза?

Да, это Бангкок в Таиланде, но с ним постоянно состязается Индонезия. Вообще змеи в теплых странах Азии – куда большая «домашняя проблема», чем у вас пауки или крысы. Не даром сказка про Рики-тики-Тави происходит в Индии, когда Наг и Нагайна думали укусить человека и занять его дом. Для нас она – жуткая экзотика, а на самом деле писалось все с натуры.

По 15 питонов на дом

Удивляет то, что змеи не оставляют людно населенные места, смещая свои ареалы обитания все глубже в лес. Они прекрасно чувствуют себя в сточных реках, а самое главное – в трубах. Словно для них магистраль для передвижения по столице придумали.

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В Южной Джакарте одна из ежедневных обязанностей пожарных - не тушить пожары или спасать котиков с деревьев. Тут частенько вызывают ее, чтобы избавиться от питонов в вашем водопроводе.

Самый громкий случай – пожарники достали клубок из 15 питонов, которые размножились внутри водопроводной системы одного небольшого дома. При этом самый длинный (матриарх сеейства) уже дорос до 4 метров.

Да, питоны вас не отравят ядом. Но от этого не легче, за пенис они не отравой как бы кусают.

Пожарным пришлось разрывать сливные трубы под домом, чтобы достать всех. Очевидно, что даже если вы зальете все ядом, питоны просто погибнут внутри труб и забьют весь слив намертво. Так что никакого другого способа, кроме как ловить питонов живым, пока они ползают, тут придумать не могут.

Тайное змеиное сообщество и его лобби

Вообще-то змеи тайно живут во всех жарких городах юго-восточной Азии, в водопроводе влажно и хорошо, а с годами они адаптируются.

Но про такие случаи чаще всего пишут в иностранной прессе и таблоидах. Потому что выползшая из туалета змея – худшая реклама для туристической отрасли, а многие страны получают с нее едва ли не треть дохода.

С появлением инстаграма, ютуба и телефонов с камерой у каждого человека стало все труднее «утаивать шило в мешке». И правительству, какой ужас, пришлось заняться работой служб по вывозу мусора.

Потому что змеи множатся из-за того, что в городе много мышей и крыс. А много их, потому что кучи мусора вывозятся неделями из какого-то района, там целая мышиная семья успевает народиться. Кормовая база для змей роскошная, и они вслед за мышами бесконтрольно плодятся.

Властям пришлось очень жестко пересмотреть политику вывоза мусора, но это окажет свой эффект только несколько змее-мышиных поколений спустя. И кто знает, сколько этих самых поколений у них там в трубах уже прошло?

В общем, смотрите в унитаз и всегда закрывайте крышку, когда в гостях в Азии. Хотя от питона это не спасет, ха-ха!

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Метки: Индонезия   в мире   животные   змея   питон   фото   
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Echo Час назад
Ну не знаю, если живя там и первый раз столкнувшись с плохой проводимостью канализации, я б лил не яд, а поискал бы каустическую соду
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Infinite
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