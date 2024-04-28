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"Преступление и наказание" по-азиатски: танец живота закончился неожиданным финалом

"Преступление и наказание" по-азиатски: танец живота закончился неожиданным финалом

Автор:
28 апреля 2024 11:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   неожиданно   танец живота   топор   удар по голове   
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Видео с танцующей девушкой расходится в индийских соцсетях. На нём красочно одетая артистка демонстрирует свои навыки сидящей на коврах публике.

Мастерство, судя по реакции людей, не сильно впечатлило присутствующих. Однако в финале все в голос ахнули — в углу произошла настоящая "достоевщина". Там мужчина подошел к сидящему гостю и вонзил топор ему в голову.

Детали происшествия, как и место действия, остаются загадкой.

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Метки: Видео   Индия   неожиданно   танец живота   топор   удар по голове   
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16  комментариев
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7k
Трям 43 минуты назад
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9k
Роман 5 минут назад
сайт веселого настроения! Спасибо, что заблюрили хоть ...
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9k
Гвоздь 39 минут назад
танец пуза с разрубанием головы.
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31k
AzuveR 41 минуту назад
Весело у них.Так буднично, мужик вышел с топором ( он с ним видимо всегда ходит ), и отточенным ударом расколол черепушку зрителю. Занавес.
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11k
Сергей Час назад
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51
Al Di Час назад
Им можно, их много.) И религия такая что бац собачка побежала, а это он же. Видео не до конца выложили.
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53k
smakido Час назад
А в общем, как-то буднично все происходит.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Тема не раскрыта конечно же. А чё забрюлили? Он несовершеннолетний? Боитесь, что в суд подаст?
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3k
lekha-fil 2 часа назад
А можно без блюра?
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23k
kσρβγς 2 часа назад
Интересно, какой идиот там увидел танец живота? И вообще там, похоже, мусульмане какие-то...
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