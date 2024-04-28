"Преступление и наказание" по-азиатски: танец живота закончился неожиданным финалом

2326
1
1
Видео с танцующей девушкой расходится в индийских соцсетях. На нём красочно одетая артистка демонстрирует свои навыки сидящей на коврах публике.
Мастерство, судя по реакции людей, не сильно впечатлило присутствующих. Однако в финале все в голос ахнули — в углу произошла настоящая "достоевщина". Там мужчина подошел к сидящему гостю и вонзил топор ему в голову.
Детали происшествия, как и место действия, остаются загадкой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео
- 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира
- Российский лыжник погиб при сходе лавины в горах Индии
- В одной из школ Индии начал работать первый робот-учитель с ИИ
- В Индии прошла вечеринка в честь свадьбы самой богатой пары в Азии
Новости партнёров