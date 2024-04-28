"Преступление и наказание" по-азиатски: танец живота закончился неожиданным финалом

Мастерство, судя по реакции людей, не сильно впечатлило присутствующих. Однако в финале все в голос ахнули — в углу произошла настоящая "достоевщина". Там мужчина подошел к сидящему гостю и вонзил топор ему в голову.

Детали происшествия, как и место действия, остаются загадкой.