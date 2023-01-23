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Яйцебароны. Как яйца в США стали альтернативной валютой

Яйцебароны. Как яйца в США стали альтернативной валютой

Автор:
23 января 2023 23:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   контробанда   кризис   мексика   рост цен   яйца   
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На смену мексиканским наркокартелям в США приходят контрабандисты яиц. Виной тому колоссальный дефицит этой продукции на американском рынке и последовавший за ним взлет цен.

После резкого сокращения поголовья домашней птицы из-за птичьего гриппа у кур-несушек, яйца в Америке стали чуть ли не предметом роскоши.

Вслед за колоссальным дефицитом, разумеется, последовал взлёт цен на эту продукцию.

Как пишут местные СМИ, в ряде городов цена за 12 штук поднялась до 8 - 10 долларов.

Это дело быстро просекли "Яйцебароны", которые поставили на поток подвоз яиц из Мексики, где цена за три десятка составляет всего 3 доллара США.

Пользователи соцсетей из США в юмористических видео шутят о покупке яиц вместо криптовалюты из-за возросших цен на продукт. На видео яйца стали альтернативной валютой, а те, кто зарабатывает на их контробанде - "яйцебаронами".

Тиктокеры уже наснимали роликов, в которых показывают, как готовят завтрак из яиц, называя скрэмбл едой для богатых: "Это буквально мой крипто-ланч для богатых, потому что это яйца":


На "охоту" за яичной мафией вышли соответствующие государственные службы.

«Яйца изымаются, и налагается административный штраф в размере 300 долларов», — заявил представитель службы Роджер Майер. По его словам, штрафы могут достигать 10 000 долларов за повторное правонарушение или «ввоз в коммерческих масштабах»

Яйцебароны, ваш выход!

Источник:

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Метки: США   контробанда   кризис   мексика   рост цен   яйца   
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4  комментария
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33k
russger 36 минут назад
Не пойму этой нехватки яиц. Это всё-таки не вода и не мясо. Можно и без омлета прожить -_-
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3k
Kolyaka 2 минуты назад
Яйца в семье должны быть под рукой, яйца в дом несут сытость и покой.

Ссылка youtu.be
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26k
БамбарбияКиргуду 16 минут назад
И чо даже демократия не помогла?Позор.Самая крутая нация без яиц.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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