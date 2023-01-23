Яйцебароны. Как яйца в США стали альтернативной валютой

На смену мексиканским наркокартелям в США приходят контрабандисты яиц. Виной тому колоссальный дефицит этой продукции на американском рынке и последовавший за ним взлет цен.
После резкого сокращения поголовья домашней птицы из-за птичьего гриппа у кур-несушек, яйца в Америке стали чуть ли не предметом роскоши.
Вслед за колоссальным дефицитом, разумеется, последовал взлёт цен на эту продукцию.
Как пишут местные СМИ, в ряде городов цена за 12 штук поднялась до 8 - 10 долларов.
Это дело быстро просекли "Яйцебароны", которые поставили на поток подвоз яиц из Мексики, где цена за три десятка составляет всего 3 доллара США.
Пользователи соцсетей из США в юмористических видео шутят о покупке яиц вместо криптовалюты из-за возросших цен на продукт. На видео яйца стали альтернативной валютой, а те, кто зарабатывает на их контробанде - "яйцебаронами".
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Тиктокеры уже наснимали роликов, в которых показывают, как готовят завтрак из яиц, называя скрэмбл едой для богатых: "Это буквально мой крипто-ланч для богатых, потому что это яйца":
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На "охоту" за яичной мафией вышли соответствующие государственные службы.
«Яйца изымаются, и налагается административный штраф в размере 300 долларов», — заявил представитель службы Роджер Майер. По его словам, штрафы могут достигать 10 000 долларов за повторное правонарушение или «ввоз в коммерческих масштабах»
Яйцебароны, ваш выход!
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