Яйцебароны. Как яйца в США стали альтернативной валютой

После резкого сокращения поголовья домашней птицы из-за птичьего гриппа у кур-несушек, яйца в Америке стали чуть ли не предметом роскоши.

Вслед за колоссальным дефицитом, разумеется, последовал взлёт цен на эту продукцию.

Как пишут местные СМИ, в ряде городов цена за 12 штук поднялась до 8 - 10 долларов.