Медведь украл еду из холодильника семьи и съел её у них на глазах

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12 мая медведь из штата Калифорния совершил очень наглое ограбление. Такого еще никто не делал! Животное проникло в гараж семьи, которая живет рядом с природной зоной, и забралось в их холодильник, где украло себе перекус: большой кусок арбуза.
На видео, записанном детьми владельца холодильника Криса Йи, запечатлено преступление любопытного медведя. Несмотря на этот вопиющий поступок, дети были в восторге!
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