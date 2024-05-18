FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16846 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Медведь украл еду из холодильника семьи и съел её у них на глазах

Медведь украл еду из холодильника семьи и съел её у них на глазах

Автор:
18 мая 2024 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Медведь   арбуз   животные   забавно   кража   
818
1
1

12 мая медведь из штата Калифорния совершил очень наглое ограбление. Такого еще никто не делал! Животное проникло в гараж семьи, которая живет рядом с природной зоной, и забралось в их холодильник, где украло себе перекус: большой кусок арбуза.


На видео, записанном детьми владельца холодильника Криса Йи, запечатлено преступление любопытного медведя. Несмотря на этот вопиющий поступок, дети были в восторге!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Еда   Медведь   арбуз   животные   забавно   кража   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
hebpat 2 часа назад
ну вот, а они говорят, что это у нас медведи р улицам ходят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3012 постов (2925 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1083930



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о...
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
Набирающие популярность в сообществах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#ДТП#забавно#история#факты#полиция#Санкт-Петербург#исследование
#в мире#машина#интересно#авто аварии#кино#интересное#Автовсячина#Ynews#кот#новости
#животные#автомир#Прикол#аварии#Юмор#фильм#США#Спасение#дети#Разное
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Кот стащил еду у сородичей Кот стащил еду у сородичей "Здарова, корефан": мужчины подкармливают медведей в лесу "Здарова, корефан": мужчины подкармливают медведей в лесу Наглые еноты решили забрать всю еду у кошку Наглые еноты решили забрать всю еду у кошку Лиса спрятала подаренное ей угощение Лиса спрятала подаренное ей угощение Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля

На что жалуетесь?

Вернуться