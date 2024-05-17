"Очень интересный стиль езды"

Видео из Пензы. Видимо, очень высокая посадка у этой Тойоты Ленд Крузер - дорожной разметки уже не видно, а дорожных знаков над дорогой ещё не видно. Не знаю даже как объяснять поведение водителя внедорожника, может он с БМВ пересел?

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Видео из Пензы. Видимо, очень высокая посадка у этой Тойоты Ленд Крузер - дорожной разметки уже не видно, а дорожных знаков над дорогой ещё не видно. Не знаю даже как объяснять поведение водителя внедорожника, может он с БМВ пересел? 2024-05-17T11:55:46+03:00 Пропустить

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