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Очень интересный стиль езды

Очень интересный стиль езды

Автор:
17 мая 2024 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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Видео из Пензы. Видимо, очень высокая посадка у этой Тойоты Ленд Крузер - дорожной разметки уже не видно, а дорожных знаков над дорогой ещё не видно. Не знаю даже как объяснять поведение водителя внедорожника, может он с БМВ пересел?
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Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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11  комментариев
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62k
dima423 57 минут назад
И щас с пеной у рта будет доказывать что рег мудак, типа - ты же видел что я еду, чего не пропустил?))
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786
Николай Александрович 8 минут назад
Просто рег понравился водителю крузака в силу его ориентации, поэтому он решил так познакомиться с ним!
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8k
Puans-on 13 минут назад
"у нас, здесь, все так ездят..."
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7k
Babangdida 19 минут назад
Извозчику крузака наколоть на грудь Мию Замору! А на спине - всю банду Ель Мучачёс...
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128k
Аааа 20 минут назад
Все он прекрасно видел, просто хотел "пузом выдавить"
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21k
Robin Hood 40 минут назад
Сказать могу лишь одно: водятел Крузака - в глаза долбящийся педераст.
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5k
@nners 42 минуты назад
....ная ........ина!
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33k
Юрьевич 44 минуты назад
"Очень интересный стиль езды"
Обычный долб@$б.
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12k
Ligov 52 минуты назад
Типа, я большой, все равно мне уступишь.(
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1491 пост (1509 в горячем)

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