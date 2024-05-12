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В Подмосковье пьяная девушка не заметила огромную яму на дороге и влетела в неё

В Подмосковье пьяная девушка не заметила огромную яму на дороге и влетела в неё

Автор:
12 мая 2024 11:12
Сообщество : Автомир
Метки: Подмосковье   авария   авто   атоледи   машина   пьяная   яма   
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Местные жители сообщили, что котловану уже больше полугода. Автолюбители знают про опасный провал и аккуратно объезжают его.

Кроме того, автоледи уронила в воду телефон и поплавала в яме.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Подмосковье   авария   авто   атоледи   машина   пьяная   яма   
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11  комментариев
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5k
Горожанин Полчаса назад
Киньте в меня камнем - если это девушка.
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Владимир 43 секунды назад
быдлота!
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124
ПИВОнер 18 минут назад
Местный губер, явно получил госнаграду за ремонт дорог...
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60
Korsar 19 минут назад
Биомусор...
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11k
Билли Полчаса назад
Это таких баб свиноматками зовут, да?
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NAVI Полчаса назад
ладно, местные знают, а если человек не местный и едет ночью, ни ограждения ни предупреждающих знаков не видно, дурдом
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4k
Тварь 37 минут назад
То есть никого не смущает, что такой здоровой яме уже больше полугода?
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62k
turyst 44 минуты назад
"Пьяница бля..ь - горе в бардак!"
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587
2023 46 минут назад
Как можно быть такой дурой? Это же ужасно.
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4150 постов (3959 в горячем)
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