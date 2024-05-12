В Подмосковье пьяная девушка не заметила огромную яму на дороге и влетела в неё

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Местные жители сообщили, что котловану уже больше полугода. Автолюбители знают про опасный провал и аккуратно объезжают его.
Кроме того, автоледи уронила в воду телефон и поплавала в яме.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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