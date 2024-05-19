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10 человек погибли в Замбии после употребления «крафтового пива»

10 человек погибли в Замбии после употребления «крафтового пива»

Автор:
19 мая 2024 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Замбия   диарея   крафтовое пиво   пиво   секретный ингредиент   слепота   смерть   
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Проблема оказалась в секретном ингредиенте пенного напитка, который не только на тот свет отправил десяток человек, но и забрал зрение у особо живучих.

Местный экспериментатор решил создать уникальный рецепт пива, который затмит собой все известные сорта. Внимательно изучив, как пиво варят все остальные, он решил пойти по пути наименьшего сопротивления и смешал метиловый спирт, воду, сахар и, чтобы вы думали? Вот в жизни не угадаете — крем для обуви.


Получившуюся бурду поставили на поток и развезли на продажу по нескольким районам страны. Местные сомелье, естественно, оперативно решили снять пробу с нового «пива».


10 скончались через несколько часов, остальных удалось доставить в ближайшую больницу. Симптомы варьируются от диареи до проблем со зрением.

Дэнни Мвале, заместитель представителя полиции, сообщил, что инциденты произошли в разные дни после того, как жертвы выпили «пиво».


В заявлении говорится, что первый инцидент произошел в воскресенье в районе Зимба, когда два человека погибли, а еще пятеро были госпитализированы в местную больницу. Три человека погибли в округе Пемба и пятеро в округе Намвала при аналогичных обстоятельствах.

О количестве дегустаторов, поступивших в больницы, не уточняется.


"Полицейские расследования показывают, что сообщения представителей общественности указывают на то, что число жертв, пострадавших в результате употребления домашнего алкоголя, выше тех, что у нас есть сейчас", - сказал Мвале, добавив, что полиция, работая с представителями здравоохранения, начала расследование.



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Метки: Замбия   диарея   крафтовое пиво   пиво   секретный ингредиент   слепота   смерть   
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Igor (Игорь) 39 минут назад
Синька зло!!!
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8k
Евгений Д 11 минут назад
Странно что этих дегустаторов запах не смутил ???
Все таки спирт и крем для обуви не пахнут пивом
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