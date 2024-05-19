10 человек погибли в Замбии после употребления «крафтового пива»

10 скончались через несколько часов, остальных удалось доставить в ближайшую больницу. Симптомы варьируются от диареи до проблем со зрением.

Дэнни Мвале, заместитель представителя полиции, сообщил, что инциденты произошли в разные дни после того, как жертвы выпили «пиво».

В заявлении говорится, что первый инцидент произошел в воскресенье в районе Зимба, когда два человека погибли, а еще пятеро были госпитализированы в местную больницу. Три человека погибли в округе Пемба и пятеро в округе Намвала при аналогичных обстоятельствах.

О количестве дегустаторов, поступивших в больницы, не уточняется.