10 человек погибли в Замбии после употребления «крафтового пива»

Проблема оказалась в секретном ингредиенте пенного напитка, который не только на тот свет отправил десяток человек, но и забрал зрение у особо живучих.
Местный экспериментатор решил создать уникальный рецепт пива, который затмит собой все известные сорта. Внимательно изучив, как пиво варят все остальные, он решил пойти по пути наименьшего сопротивления и смешал метиловый спирт, воду, сахар и, чтобы вы думали? Вот в жизни не угадаете — крем для обуви.
Получившуюся бурду поставили на поток и развезли на продажу по нескольким районам страны. Местные сомелье, естественно, оперативно решили снять пробу с нового «пива».
10 скончались через несколько часов, остальных удалось доставить в ближайшую больницу. Симптомы варьируются от диареи до проблем со зрением.
Дэнни Мвале, заместитель представителя полиции, сообщил, что инциденты произошли в разные дни после того, как жертвы выпили «пиво».
В заявлении говорится, что первый инцидент произошел в воскресенье в районе Зимба, когда два человека погибли, а еще пятеро были госпитализированы в местную больницу. Три человека погибли в округе Пемба и пятеро в округе Намвала при аналогичных обстоятельствах.
О количестве дегустаторов, поступивших в больницы, не уточняется.
"Полицейские расследования показывают, что сообщения представителей общественности указывают на то, что число жертв, пострадавших в результате употребления домашнего алкоголя, выше тех, что у нас есть сейчас", - сказал Мвале, добавив, что полиция, работая с представителями здравоохранения, начала расследование.
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Все таки спирт и крем для обуви не пахнут пивом