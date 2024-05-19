В Екатеринбурге неадекватная клиентка разбила телефон сотрудницы ПВЗ

В пункте выдачи товаров Wildberries в Академическом районе покупательница закатила скандал. Женщина с маленькой дочкой пришла в пункт на Мехренцева, 38 и начала кричать о том, чтобы ей оформили возврат телефона. Что не так было с посылкой — не понятно.



— Возврат у меня возьмите. Немедленно причем. Я не буду брать товар. Я стою вот, я вам отдаю. Причина отказа какая? Давайте не будем ругаться, тем более здесь ребенок. Возьмите у меня возврат товара, вы почему у меня не берете? Возьмите сейчас же возврат товара!, — кричит на видео екатеринбурженка.

В ответ сотрудница магазина попросила женщину оформить возврат через приложение сервиса, но та в ответ выдернула у нее из рук телефон и швырнула на пол. Мобильник разбился вдребезги. После женщина заявила сотруднице Wildberries, чтобы та вызывала полицию. А потом просто ушла.





В пресс-службе компании ответили E1.RU, что обязательно разберутся в ситуации. На это потребуется время.