В Екатеринбурге неадекватная клиентка разбила телефон сотрудницы ПВЗ

Женщина вела себя по-хамски в присутствии собственной дочери.
В пункте выдачи товаров Wildberries в Академическом районе покупательница закатила скандал. Женщина с маленькой дочкой пришла в пункт на Мехренцева, 38 и начала кричать о том, чтобы ей оформили возврат телефона. Что не так было с посылкой — не понятно.
— Возврат у меня возьмите. Немедленно причем. Я не буду брать товар. Я стою вот, я вам отдаю. Причина отказа какая? Давайте не будем ругаться, тем более здесь ребенок. Возьмите у меня возврат товара, вы почему у меня не берете? Возьмите сейчас же возврат товара!, — кричит на видео екатеринбурженка.
В ответ сотрудница магазина попросила женщину оформить возврат через приложение сервиса, но та в ответ выдернула у нее из рук телефон и швырнула на пол. Мобильник разбился вдребезги. После женщина заявила сотруднице Wildberries, чтобы та вызывала полицию. А потом просто ушла.
В пресс-службе компании ответили E1.RU, что обязательно разберутся в ситуации. На это потребуется время.
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Вон её постоянно одергивает.
А так, вообще, дебилы, регулярно устраивающие скандалы в ПВЗ на тему возвратов, даже не удосужившись прочесть правила возврата, это те, кого зачали и родили через задницу