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В Екатеринбурге неадекватная клиентка разбила телефон сотрудницы ПВЗ

В Екатеринбурге неадекватная клиентка разбила телефон сотрудницы ПВЗ

Автор:
19 мая 2024 10:55
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   ПВЗ   екатеринбург   клиентка   конфликт   маркетплейс   разбила телефон   
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Женщина вела себя по-хамски в присутствии собственной дочери.

В пункте выдачи товаров Wildberries в Академическом районе покупательница закатила скандал. Женщина с маленькой дочкой пришла в пункт на Мехренцева, 38 и начала кричать о том, чтобы ей оформили возврат телефона. Что не так было с посылкой — не понятно.

— Возврат у меня возьмите. Немедленно причем. Я не буду брать товар. Я стою вот, я вам отдаю. Причина отказа какая? Давайте не будем ругаться, тем более здесь ребенок. Возьмите у меня возврат товара, вы почему у меня не берете? Возьмите сейчас же возврат товара!, — кричит на видео екатеринбурженка.

В ответ сотрудница магазина попросила женщину оформить возврат через приложение сервиса, но та в ответ выдернула у нее из рук телефон и швырнула на пол. Мобильник разбился вдребезги. После женщина заявила сотруднице Wildberries, чтобы та вызывала полицию. А потом просто ушла.


В пресс-службе компании ответили E1.RU, что обязательно разберутся в ситуации. На это потребуется время.

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Метки: Видео   ПВЗ   екатеринбург   клиентка   конфликт   маркетплейс   разбила телефон   
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3  комментария
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18k
GROMOZEKA 56 минут назад
Ребенок и то понимает, что мать идиотка.
Вон её постоянно одергивает.
А так, вообще, дебилы, регулярно устраивающие скандалы в ПВЗ на тему возвратов, даже не удосужившись прочесть правила возврата, это те, кого зачали и родили через задницу
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12k
Дмитрий 46 минут назад
Не ну, я извиняюсь за грубое слово, её же кто то е....л! Дитё то явно не от святой воды. По чему он сейчас забросил это дело и бабу явно клинит! Хронический знаете ли запускать нельзя!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3890 постов (3747 в горячем)

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