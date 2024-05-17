13 удивительных вещей, о которых многие слышали, но видели единицы

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Даже в двадцать первом веке, в эпоху, наполненную любой информацией, многие ситуации остаются для нас загадкой. Конечно благодаря Интернету мы знаем многое, но в мире все еще достаточно вещей, о которых многие слышали, но которые почти никто не видел своими глазами. В этом посте вы увидите и узнаете немного занимательного.
1. Окаменелость, поперечный разрез ликопсидовой "шишки"
Крупнейший образец девонского леса, состоящий из 250 000 квадратных метров окаменелых деревьев ликопсид, который был обнаружен недалеко от Синьхана в китайской провинции Аньхой. Обычно эти ликопсидовые деревья были менее 3,2 метра в высоту, но самое высокое оценивалось в 7,7 метра.
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6. Рентгенография показала, что эта деревянная статуэтка кошки из Древнего Египта на самом деле является кошачьим саркофагом
8. У берегов Флориды есть подводная исследовательская лаборатория "Aquarius". Она расположена на глубине девятнадцать метров, рядом с глубоким коралловым рифом
В лаборатории работают морские биологи, для которых "Водолей" служит домашней базой, поскольку они изучают коралловый риф, рыб и водные растения, обитающие поблизости, и состав окружающей морской воды. В Aquarius имеется сложное лабораторное оборудование и компьютеры, позволяющие ученым проводить исследования и обрабатывать образцы, не покидая своих подводных помещений.
9. Город Эль-Амадия в Иракском Курдистане основан ещё в 3 тысячелетии до нашей эры. Построен он на плоской вершине скалы, на высоте 1400 метров
В городе не строят новых зданий, для этого уже нет места. Население составляет 10 тысяч человек, которые занимаются сельским хозяйством. Здесь очень развит туризм.
10. Впадина Данакиль является самым жарким местом на Земле, расположена на границе Эфиопии и Эритреи, часть одноимённой пустыни
Является одним из самых низких мест на планете: располагается на 125 метров ниже уровня моря и занимает третье место в списке самых низких мест Африки.Это уникальный ландшафт, образованный сдвигами тектонических плит и дополненный вулканами, солеными озерами, а также озерами лавы.
12. Захватывающее голубое пламя вулкана Иджен, Индонезия
Он находится в восточной части Индонезии на острове Ява и входит в одноимённый комплекс стратовулканов. Причина такого явления заключается в том, что в сердце вулкана находится голубое озеро кислоты диаметром около километра. Под слоем воды заперта магма, а берега представляют собой крупнейшие месторождения серы. Подземное вулканическое тепло сжигает серу. При температуре в 600 °C цвет пламени становится ярко-голубым.
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поперечный разрез ликопсидовой "шишки"
Офиура Gorgonocephalus arcticus - класс донных морских животных из типа иглокожих
Город Эль-Амадия в Иракском Курдистане
Прям с младенчества слышали об этих вещах