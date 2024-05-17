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13 удивительных вещей, о которых многие слышали, но видели единицы

13 удивительных вещей, о которых многие слышали, но видели единицы

Автор:
17 мая 2024 22:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Загадки   Информацмя   Удивительные   занимательное   слышали   
2219
14

Даже в двадцать первом веке, в эпоху, наполненную любой информацией, многие ситуации остаются для нас загадкой. Конечно благодаря Интернету мы знаем многое, но в мире все еще достаточно вещей, о которых многие слышали, но которые почти никто не видел своими глазами. В этом посте вы увидите и узнаете немного занимательного.

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Метки: Вещи   Загадки   Информацмя   Удивительные   занимательное   слышали   
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6  комментариев
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18k
Karagi Час назад
Комментарий к фото
Цветок называется страстоцветом. Маракуйя - его плод.
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40k
russger Час назад
"13 удивительных вещей, о которых многие слышали"

поперечный разрез ликопсидовой "шишки"

Офиура Gorgonocephalus arcticus - класс донных морских животных из типа иглокожих

Город Эль-Амадия в Иракском Курдистане

Прям с младенчества слышали об этих вещах
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8k
rutt 2 часа назад
Красиво, с котейкой вот только не хорошо.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1869 постов (1813 в горячем)

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