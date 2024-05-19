Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове

Конфликт со стрельбой в Кемерове произошёл рано утром в воскресенье. По словам местных жителей, стычка между двумя группами мужчин началась на дороге, затем переместилась на парковку ЖК "Мичуринские аллеи".





Мужчины, проигравшие в кулачном бою, решили взять реванш и метнулись в автомобиль за травматическим оружием. По данным МВД, у них было три единицы травматического оружия. На предоставленных очевидцами кадрах не видно, куда или в кого они стреляют, но поскольку раненых не было, избитые, очевидно, стреляли в уезжающую машину обидчиков.