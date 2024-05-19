Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове

Практически всех участников перестрелки уже задержали.
Конфликт со стрельбой в Кемерове произошёл рано утром в воскресенье. По словам местных жителей, стычка между двумя группами мужчин началась на дороге, затем переместилась на парковку ЖК "Мичуринские аллеи".
Мужчины, проигравшие в кулачном бою, решили взять реванш и метнулись в автомобиль за травматическим оружием. По данным МВД, у них было три единицы травматического оружия. На предоставленных очевидцами кадрах не видно, куда или в кого они стреляют, но поскольку раненых не было, избитые, очевидно, стреляли в уезжающую машину обидчиков.
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Сразу после происшествия нарушителя разделились и попытались скрыться, однако полиция уже задержала восьмерых участников потасовки. Очевидцы сообщают, что любители травматов говорили на иностранном языке, однако в полиции сообщают, что все задержанные — жители Кемерова.
"Четверо участников конфликта задержаны на месте, еще двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии еще двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска. Все задержанные - местные жители. Полицейскими изъяты три единицы травматического оружия", — сообщили в полиции
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В Следственном комитете сообщили, что по факту перестрелки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ устанавливают личности всех участников конфликта.
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И давно у нас сайга стала травматом?? А "ценные специалисты" местными жителями??
На видео бородач с автоматом а изъяты три единицы "травматов" - вопросов нет??? Никаких?
По характерам выстрелов местные жители говорят об автоматной стрельбе - это не хулиганка, которая возбуждена а покушение на убийство организованной группой лиц.
Поэтому, пока прокуратура согласна на ч. 2 ст. 213 УК РФ - я буду ждать извинений и штрафа мелкого. А то вообще скажут, что так отмечали день фармацевта и пионерии и салютовали в воздух.