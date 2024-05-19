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Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове

Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове

Автор:
19 мая 2024 10:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Кемерово   задержание   конфликт   перестрелка   полиция   травматическое оружие   
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Практически всех участников перестрелки уже задержали.

Конфликт со стрельбой в Кемерове произошёл рано утром в воскресенье. По словам местных жителей, стычка между двумя группами мужчин началась на дороге, затем переместилась на парковку ЖК "Мичуринские аллеи".


Мужчины, проигравшие в кулачном бою, решили взять реванш и метнулись в автомобиль за травматическим оружием. По данным МВД, у них было три единицы травматического оружия. На предоставленных очевидцами кадрах не видно, куда или в кого они стреляют, но поскольку раненых не было, избитые, очевидно, стреляли в уезжающую машину обидчиков.

Сразу после происшествия нарушителя разделились и попытались скрыться, однако полиция уже задержала восьмерых участников потасовки. Очевидцы сообщают, что любители травматов говорили на иностранном языке, однако в полиции сообщают, что все задержанные — жители Кемерова.

"Четверо участников конфликта задержаны на месте, еще двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии еще двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска. Все задержанные - местные жители. Полицейскими изъяты три единицы травматического оружия", — сообщили в полиции

В Следственном комитете сообщили, что по факту перестрелки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ устанавливают личности всех участников конфликта.

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Метки: Видео   Кемерово   задержание   конфликт   перестрелка   полиция   травматическое оружие   
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10k
Alex Час назад
Не мужчин, о черножопых мразей
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21k
Robin Hood 5 минут назад
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1k
TroyDaGood Час назад
А что,если после задержания этим иностранным специалистам на себе ощутить последствия их же оружия? Не только для данного видео,а в подобных ситуациях...Для профилактики.Не разжигаю,просто мысли вслух..
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2.1M
Иван Кемеров Час назад
Полиция задержала участников перестрелки в Кемерове: все они местные жители. Правоохранители уточняют, что у участников конфликта изъято три единицы травматического оружия, но не сообщается, какой национальности задержанные, дабы не разжигать межнациональной розни. Местные жители сообщали, что мужчины говорили на иностранном языке, а один из них бегал по двору с «Сайгой». Вскоре после этого начинается перестрелка, судя по звукам, использовались пистолеты и автомат.

И давно у нас сайга стала травматом?? А "ценные специалисты" местными жителями??
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2k
Руслана Тарасова Час назад
Из этой истории самое страшное то, что эти "ценные люди" реально НЕ боятся стрелять посреди города в других людей. Их не волнует, что может пострадать абсолютно посторонний человек. Их "храбрость" объясняется просто - за ними стоят те, кто всегда "порешает" их проблемы с властями города. Им плевать на российские законы, они над ними. Их "храбрость" прямо пропорциональна продажности чиновников и силовиков в данной местности. Других причин их наглости, я не вижу.
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2k
Руслана Тарасова Час назад
Выпишут максимум штраф и опять пойдут стрелять, грабить и насиловать "ценные сипиалиста".
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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