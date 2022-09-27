А - упала, Б - пропала, кто остался на трубе? Кому выгодна диверсия на газопроводе "Северный поток"

Эти три взрыва - контрольный выстрел германской индустрии в голову, - пишет телеграм-канал Голос Мордора. Ее добили. Сейчас она точно побежит в другие страны, в первую очередь в США. Все огромные именитые германские концерны, которыми страна так гордилась, целая картинная галерея торговых марок, которые ценятся во всем мире, скоро станут американцами.

С чем останется Германия? Не понятно. А вот Олаф Шольц останется с турбиной.