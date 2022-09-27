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А - упала, Б - пропала, кто остался на трубе? Кому выгодна диверсия на газопроводе "Северный поток"

А - упала, Б - пропала, кто остался на трубе? Кому выгодна диверсия на газопроводе "Северный поток"

Автор:
27 сентября 2022 23:05
Сообщество : Политика
Метки: ГАЗ   Диверсия   США   Северный поток   взрывы   выгода   кризис   политика   
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Не смотря на то, что у Олафа Шольца есть собственная турбина, она ему теперь не понадобится. В Балтийском море на газопроводе «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» прогремели взрывы. О том, что три нитки газопровода были кем-то намеренно разрушены, нет сомнений.

Осталась всего одна ниточка, и та дохлая из--за отсутствия компрессорных мощностей. Кто-то очень неплохо помог Германии избавиться от российского газа. И это накануне зимы и во время закипающих в Европе народных протестов против политики немецких властей, с призывом открыть "Северный поток - 2".

Осталось только понять кому то нужно.

Впрочем, за разгадкой далеко ходить не надо, достаточно вспомнить недавние события.

Итак, 7 февраля 2022 года. Байден угрожает «Северному потоку-2»: Если Россия вторгнется, я имею в виду, если ее танки и войска пересекут границу Украины, опять, то не будет больше никакого «Северного потока-2», мы положим ему конец. [Но как именно вы это сделаете, ведь проект контролируется Германией?] Мы… Обещаю вам, мы сможем это сделать.


А вот 3 августа 2022 года. Немецкие СМИ пишут об активности американских кораблей в районе, где произошла авария на нитках "Северного потока". И совершенно случайно, как раз около острова Борнхольм американцами были отключены системы автоматической идентификации судов.
В этом месте к северо-востоку от острова вчера было зафиксировано падение давления на трубопроводе, сопровождающееся утечкой газа.



А вот 27 сентября 2022 года. Польский депутат Европарламента Радек Сикорский в твиттере благодарит США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах:


Ах, да! В Польше сегодня состоялась церемония запуска газопровода Baltic Pipe, который соединяет страну с Норвегией через Данию. Момент подозрительно удачный, не находите?
На открытии присутствовали президент и премьер Польши, а также глава правительства Дании. Они отметили больше значение этого газопровода в укреплении энергетической независимости от России. Заработает структура 1 октября:

Эти три взрыва - контрольный выстрел германской индустрии в голову, - пишет телеграм-канал Голос Мордора. Ее добили. Сейчас она точно побежит в другие страны, в первую очередь в США. Все огромные именитые германские концерны, которыми страна так гордилась, целая картинная галерея торговых марок, которые ценятся во всем мире, скоро станут американцами.

С чем останется Германия? Не понятно. А вот Олаф Шольц останется с турбиной.

Источник:

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Метки: ГАЗ   Диверсия   США   Северный поток   взрывы   выгода   кризис   политика   
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8  комментариев
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23k
albedo 53 минуты назад
В любом случае многие в России (в том числе и я) хотели полного прекращения поставок газа в Германию.
Так что все замечательно.
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2k
Артур Будкин 3 минуты назад
так может определитесь,или Байден маразматик, который не понимает, что говорит, или человек со стальными яйцами, который и за базар отвечает, и по ходу кладет на всех... чета Меркель просчиталась, доверив страну Шольцу
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12k
кира 24 минуты назад
Мне кажется, не стоит так радоваться закату Германии. Целью было, скорее, показать Европе всю пагубность зависимости от США и разъединить ЕС и Штаты, а не угробить полностью экономику ЕС так, чтоб все производство перекочевало в Америку. Вот это, мне кажется, нам совершенно не интересно. Так что в наших интересах как можно скорее восстановить газопровод.
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