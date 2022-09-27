А - упала, Б - пропала, кто остался на трубе? Кому выгодна диверсия на газопроводе "Северный поток"

Не смотря на то, что у Олафа Шольца есть собственная турбина, она ему теперь не понадобится. В Балтийском море на газопроводе «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» прогремели взрывы. О том, что три нитки газопровода были кем-то намеренно разрушены, нет сомнений.
Осталась всего одна ниточка, и та дохлая из--за отсутствия компрессорных мощностей. Кто-то очень неплохо помог Германии избавиться от российского газа. И это накануне зимы и во время закипающих в Европе народных протестов против политики немецких властей, с призывом открыть "Северный поток - 2".
Осталось только понять кому то нужно.
Впрочем, за разгадкой далеко ходить не надо, достаточно вспомнить недавние события.
Итак, 7 февраля 2022 года. Байден угрожает «Северному потоку-2»: Если Россия вторгнется, я имею в виду, если ее танки и войска пересекут границу Украины, опять, то не будет больше никакого «Северного потока-2», мы положим ему конец. [Но как именно вы это сделаете, ведь проект контролируется Германией?] Мы… Обещаю вам, мы сможем это сделать.
А вот 3 августа 2022 года. Немецкие СМИ пишут об активности американских кораблей в районе, где произошла авария на нитках "Северного потока". И совершенно случайно, как раз около острова Борнхольм американцами были отключены системы автоматической идентификации судов.
В этом месте к северо-востоку от острова вчера было зафиксировано падение давления на трубопроводе, сопровождающееся утечкой газа.
А вот 27 сентября 2022 года. Польский депутат Европарламента Радек Сикорский в твиттере благодарит США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах:
Ах, да! В Польше сегодня состоялась церемония запуска газопровода Baltic Pipe, который соединяет страну с Норвегией через Данию. Момент подозрительно удачный, не находите?
На открытии присутствовали президент и премьер Польши, а также глава правительства Дании. Они отметили больше значение этого газопровода в укреплении энергетической независимости от России. Заработает структура 1 октября:
Эти три взрыва - контрольный выстрел германской индустрии в голову, - пишет телеграм-канал Голос Мордора. Ее добили. Сейчас она точно побежит в другие страны, в первую очередь в США. Все огромные именитые германские концерны, которыми страна так гордилась, целая картинная галерея торговых марок, которые ценятся во всем мире, скоро станут американцами.
С чем останется Германия? Не понятно. А вот Олаф Шольц останется с турбиной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что все замечательно.
Приведшую к такому выводу.
Как то мне с трудом представляется, чтобы Гитлер со Сталиным торговал во время Сталинградской битвы.