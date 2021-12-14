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Группу россиян, пытавшихся пробраться из Мексики в США, обстреляли на границе

Группу россиян, пытавшихся пробраться из Мексики в США, обстреляли на границе (5 фото + 3 видео)

Автор:
14 декабря 2021 07:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   граница   мексика   нелегалы   обстрел   проезд через границу   сша   
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Инцидент произошел на пограничном пункте Сан-Исидро.

12 декабря группа людей, в числе которых были женщины и дети, попытались прорваться из Мексики в США. На пропускном пункте на просьбу показать въездные документы водитель одного из джипов не остановился и прибавил газу. Агентам погранконтроля США пришлось открыть стрельбу.


В результате, как сообщают некоторые мексиканские СМИ, были убиты три человека с российским гражданством. В других источниках этот факт не подтверждают, однако заявляют о 15 задержанных, среди которых есть украинцы и русские.

В соцсетях появилось видео, сделанное на пропускном пункте.



Сан-Исидро - популярный у славянских беженцев пункт, через который они пытаются въехать за лучшей долей в США. В настоящее время этот бизнес на провозе через границу поставлен на поток. Конечно, он нелегальный и оттого прибыльный. Мексиканская сторона берет изрядную мзду за нелегальный въезд в Штаты. Однако даже заплатив, люди попадаются с поддельными документами.

Но все равно пробуют просочиться в вожделенную Америку. После последнего эпизода русскоязычные мигранты пожаловались в Сети, что теперь попасть в США станет значительно сложнее - досмотры въезжающих ужесточились.


Однако,судя по сообщениям в мессенджерах и СМИ, иногда это все-таки удается, и тогда в группе о ненадежных извозчиках появляются радостные новости.


Судя по акценту, извозом занимаются люди разных национальностей. Кто был в той самой машине, по которой открыли огонь, не сообщается.

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Метки: видео   граница   мексика   нелегалы   обстрел   проезд через границу   сша   
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14  комментариев
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30k
Azesh 2 часа назад
а что не так? попытка прорваться через государственную границу. Попробуйте такое сделать на любой границе. Но лучше не надо.
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14k
alexis 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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490
Dimon Час назад
Это как же должно славянина припечь, чтобы через Мексику, в багажнике нелегалом перебираться в Америку, да ещё и под пули голову подставлять? Наверное грузчики в США стотыщпятьсот долларов зарабатывают в месяц!
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Мне одна тётка 52 года, продавщица в магазине, английский не знает, на полном серьёзе рассказывала, что собирается ехать в США вот так через Мексику не легально, друг её сына так пробрался в Америку и теперь он им рассказывает, как у него все зашибись, мувингом занимается, по нашему грузчик.
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29k
a.fey 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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913
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Либералы рвутся в свободную Америку.
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91k
TapokSudby 2 часа назад
А лица неизвестной национальнсти, гляжу, и там промышляют нелегальным провозом. ))
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506
one 2 часа назад
Позорище...
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