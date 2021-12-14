Группу россиян, пытавшихся пробраться из Мексики в США, обстреляли на границе

Сан-Исидро - популярный у славянских беженцев пункт, через который они пытаются въехать за лучшей долей в США. В настоящее время этот бизнес на провозе через границу поставлен на поток. Конечно, он нелегальный и оттого прибыльный. Мексиканская сторона берет изрядную мзду за нелегальный въезд в Штаты. Однако даже заплатив, люди попадаются с поддельными документами.

Но все равно пробуют просочиться в вожделенную Америку. После последнего эпизода русскоязычные мигранты пожаловались в Сети, что теперь попасть в США станет значительно сложнее - досмотры въезжающих ужесточились.