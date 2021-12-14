Группу россиян, пытавшихся пробраться из Мексики в США, обстреляли на границе

Инцидент произошел на пограничном пункте Сан-Исидро.
12 декабря группа людей, в числе которых были женщины и дети, попытались прорваться из Мексики в США. На пропускном пункте на просьбу показать въездные документы водитель одного из джипов не остановился и прибавил газу. Агентам погранконтроля США пришлось открыть стрельбу.
В результате, как сообщают некоторые мексиканские СМИ, были убиты три человека с российским гражданством. В других источниках этот факт не подтверждают, однако заявляют о 15 задержанных, среди которых есть украинцы и русские.
В соцсетях появилось видео, сделанное на пропускном пункте.
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Сан-Исидро - популярный у славянских беженцев пункт, через который они пытаются въехать за лучшей долей в США. В настоящее время этот бизнес на провозе через границу поставлен на поток. Конечно, он нелегальный и оттого прибыльный. Мексиканская сторона берет изрядную мзду за нелегальный въезд в Штаты. Однако даже заплатив, люди попадаются с поддельными документами.
Но все равно пробуют просочиться в вожделенную Америку. После последнего эпизода русскоязычные мигранты пожаловались в Сети, что теперь попасть в США станет значительно сложнее - досмотры въезжающих ужесточились.
Однако,судя по сообщениям в мессенджерах и СМИ, иногда это все-таки удается, и тогда в группе о ненадежных извозчиках появляются радостные новости.
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Судя по акценту, извозом занимаются люди разных национальностей. Кто был в той самой машине, по которой открыли огонь, не сообщается.
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А ворье, оправдывая свои наворованные миллиары, назначило их крайними. А идиоты за ними повторяют.