В Тюмени сотрудник МЧС умер после поднятия тяжестей на соревнованиях силачей

Врачи пытались его откачать, но не смогли.
Вчера, на соревнованиях «Тюмень сильная», проходил конкурс по силовому экстриму. В нём участвовал сотрудник МЧС Михаил Потанин: он регулярно выступал на подобных мероприятиях, отличался богатырской силой и никогда не жаловался на здоровье. Но закончилось всё печально.
Михаил несколько раз поднял спортивный снаряд, потом отошёл в сторону, закачался и рухнул на землю.
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Врачи ничем не смогли помочь:
На месте соревнований дежурила бригада скорой медицинской помощи. В 11:30 поступило обращение за медицинской помощью. Медики боролись за жизнь пациента - проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, - сообщили в областном депздраве.
По предварительным данным, Потанин умер от остановки сердца.
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Будьте осторожны!
(Уинстон Черчилль)
А вот физкультура это как раз про здоровье. Но многие почему то считают что лучше 30 раз штангу поднять, чем по утрам физкультурой заниматься.
Штанга кстати сердце сажает, очень прилично.
Это не дурака валять целыми днями, а потом сдуру тяжести поднимать. Выносливость надо развивать , а не силу.