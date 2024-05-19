В Тюмени сотрудник МЧС умер после поднятия тяжестей на соревнованиях силачей

Вчера, на соревнованиях «Тюмень сильная», проходил конкурс по силовому экстриму. В нём участвовал сотрудник МЧС Михаил Потанин: он регулярно выступал на подобных мероприятиях, отличался богатырской силой и никогда не жаловался на здоровье. Но закончилось всё печально.

Михаил несколько раз поднял спортивный снаряд, потом отошёл в сторону, закачался и рухнул на землю.