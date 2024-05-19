FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3632 поста • 450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
В Тюмени сотрудник МЧС умер после поднятия тяжестей на соревнованиях силачей

В Тюмени сотрудник МЧС умер после поднятия тяжестей на соревнованиях силачей

Автор:
19 мая 2024 14:28
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Тюмень   силовой экстрим   смерть   соревнования   сотрудник мчс   
1096
4
1

Врачи пытались его откачать, но не смогли.

Вчера, на соревнованиях «Тюмень сильная», проходил конкурс по силовому экстриму. В нём участвовал сотрудник МЧС Михаил Потанин: он регулярно выступал на подобных мероприятиях, отличался богатырской силой и никогда не жаловался на здоровье. Но закончилось всё печально.

Михаил несколько раз поднял спортивный снаряд, потом отошёл в сторону, закачался и рухнул на землю.

Врачи ничем не смогли помочь:

На месте соревнований дежурила бригада скорой медицинской помощи. В 11:30 поступило обращение за медицинской помощью. Медики боролись за жизнь пациента - проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, - сообщили в областном депздраве.

По предварительным данным, Потанин умер от остановки сердца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Тюмень   силовой экстрим   смерть   соревнования   сотрудник мчс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
98k
Доктор Джонс 50 минут назад
У каждого механизма и организма есть предельный ресурс.
Будьте осторожны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 4 минуты назад
Показал свой предел на максимум ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Egoro 6 минут назад
Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался.
(Уинстон Черчилль)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven 7 минут назад
Жаль парня, молодой еще совсем. Аневризма или тромб или… да все под Богом ходим! «Спешите делать добрые дела» (с) не просто так сказано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
rus 12 минут назад
Никогда не бывает мросто так на ровном месте. У мужчин часто есть правило. Или само пройдет или отвалится. Именно по этому часто можно слышать от родственников.. он был здоровым и ни на что не жаловался. Внезапная смерть. А все лишь необходимо обследоваться хотя бы 1 раз в год и сдавать минимальный перечень анализов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AzuveR 14 минут назад
Вполне возможно,что оторвался тромб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Билли 16 минут назад
Кто этот вид самоистоязаний вообще спортом назвал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pinhead 17 минут назад
ну ведь спорт это не про здоровье, а скорее про то как его убить. Тем более если это проф.спорт.
А вот физкультура это как раз про здоровье. Но многие почему то считают что лучше 30 раз штангу поднять, чем по утрам физкультурой заниматься.
Штанга кстати сердце сажает, очень прилично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Странник 18 минут назад
при этом мало кто сделает подобающие выводы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
GROMOZEKA 23 минуты назад
О спорт, ты что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost 37 минут назад
с допингом походу переборщил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl 40 минут назад
кому это всё надо? ну поднял ты большой вес, а дальше что? что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Сергей 41 минуту назад
Делаем вывод: сильный, совсем не значит здоровый.
Это не дурака валять целыми днями, а потом сдуру тяжести поднимать. Выносливость надо развивать , а не силу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 51 минуту назад
Справочка от врача для допуска к соревнованиям липовая была, значит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2938 постов (2894 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305808



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО
Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
В русском языке такого имени Alena (Алена) — нет
В русском языке такого имени Alena (Алена) — нет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#люди#СССР#полиция#дети#актеры#Разное#автомир#Санкт-Петербург
#животные#факты#история#фильм#Россия#интересное#природа#США#убийство#драка
#в мире#кино#интересно#Юмор#Прикол#съемка#машина#криминал#сарказм#Питер
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла "Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми "Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми В московском ТЦ умер курьер, работавший несколько недель без выходных В московском ТЦ умер курьер, работавший несколько недель без выходных Любитель медведей был съеден гризли заживо на камеру Любитель медведей был съеден гризли заживо на камеру Тюменца отправили в спецприёмник за лезгинку в центре города Тюменца отправили в спецприёмник за лезгинку в центре города

На что жалуетесь?

Вернуться