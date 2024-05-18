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Девушка забыла закрыть дверь на балкон и вот что произошло

Девушка забыла закрыть дверь на балкон и вот что произошло

Автор:
18 мая 2024 11:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   балкон   енот   животные   забавно   милота   
2493
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Люди думают, что еноты — милые пушистики, которые моют в тазиках печеньки своими лапками. На самом деле еноты — настоящие разбойники, которые за считанные часы могут разнести вашу квартиру.


Квартира сильной независимой женщины)

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Метки: Видео   балкон   енот   животные   забавно   милота   
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16  комментариев
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148k
parallax Полчаса назад
А это как я понимаю, любимая игрушка енота.
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Liberman Полчаса назад
не шевелится - знает что инструмент прикрепленный к вытяжке используют при его наказании.
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5k
Slv01 Полчаса назад
а розовую игрушку на вытяжку тоже еноты прицепили?
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18k
бат св 40 минут назад
на 0:32 виден прилепленный к шкафчику член
-ждем историй о внезапно обнаруженном члене
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3k
Pioner76 42 минуты назад
Я один заметил фало имитатор? Тупая постановка.
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98k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Завела енота - будь готова ко всему...
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15k
..: Атеист :.. 45 минут назад
Блин, а эта не та, у которой "орел" с пропеллерами "спер" телефон?.. Блохеры
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16k
Ёшкин кот 50 минут назад
А зачем ей член на шкафике? Присутствует некая недоговоренность.
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1k
Kolebator 52 минуты назад
при чем тут енот? ради ролика сама устроила бардак аж енот со страху в осадок выпал, еще с улицы начала съемку мол дверь на балкон закрыла забыть. режЫсерит епта
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114
Steuermann 56 минут назад
Вот негодяй полосатый! Еще и дилдо розовый к вытяжке прилепил
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12k
Дмитрий Час назад
Да он же пьян собака!))))
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1k
roman-delisov Час назад
А при чем тут незакрытая дверь на балкон, если у нее в квартире живет енот?
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1543 поста (1504 в горячем)

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