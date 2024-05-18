Девушка забыла закрыть дверь на балкон и вот что произошло

2493
1
1
Люди думают, что еноты — милые пушистики, которые моют в тазиках печеньки своими лапками. На самом деле еноты — настоящие разбойники, которые за считанные часы могут разнести вашу квартиру.
Квартира сильной независимой женщины)
Источник:
Ссылки по теме:
- Медведица привела своих медвежат купаться в бассейне чужого дома
- Когда жена не разрешает завести кошечку
- В Ростове молодая пара поселила в обычной квартире 50 крыс
- В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче
- Женщина прикормила енота. Теперь каждый год животное приводит к ней своих детенышей
Новости партнёров
реклама
-ждем историй о внезапно обнаруженном члене
А тут несколько часов свободы подарили)
Судя по поведению знает что не прав)