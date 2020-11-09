Пандемия коронавируса ударила по многим отраслям, и свадебная индустрия до сих пор под угрозой. Мораторий на крупные собрания и социальное дистанцирование вынуждают пары либо откладывать свадьбы, либо довольствоваться более скромными церемониями. Но одна компания предлагает будущим молодоженам альтернативу — частный самолет вместо банкетного зала.
Чартерная авиакомпания «Air Charter Service» предлагает услугу «Свадьба в небе», которая отвечает правилам социального дистанцирования. Церемония проходит на борту частного самолета во время двухчасового полета без пункта назначения.
Цены на пакеты услуг начинаются с 18000 долларов и варьируются в зависимости от размера самолета. Среди доступных вариантов — тяжелый 16-местный самолет и легкий шестиместный, каждый из которых обладает своими преимуществами в зависимости от того, насколько эксклюзивной должна быть церемония.
Стандартные услуги в каждом пакете включают в себя поездку с шофером в аэропорт вылета и обратно, цветочную композицию на борту, а также, среди прочего, выбор шампанского, канапе и персонализированные свадебные сувениры. Церемонию проведет один из членов экипажа, однако перед посадкой на рейс пара должна будет предварительно обменяться клятвами в официальной обстановке, например, церкви или правительственном учреждении.
Уникальное предложение — результат смещения фокуса индустрии частной авиации на поездки, связанные с досугом, в период восстановления. Недостаток деловых поездок означает, что в низкий для этого сегмента сезон авиакомпании приходится полагаться на туристов, и важен каждый рейс — даже без пункта назначения.
Вот что могут ожидать потенциальные клиенты:
В пакет входит двухчасовой полет на частном самолете с большим салоном, например, Bombardier Challenger 850.
В самолетах этого типа салоны достаточно высокие, чтобы пассажирам не пришлось наклоняться, когда они встают.
По размерам салон Challenger 850 можно сопоставить с Global 6500, другим тяжелым самолетом Bombardier.
Именно такой большой самолет с роскошным салоном представляют себе люди, когда слышат «частный самолет».
Challenger 850 может вместить до 16 пассажиров на случай, если в свадебной церемонии будет задействовано больше участников.
Счастливая пара может выбрать круговой маршрут полета с возможностью пролететь над местами, которые имеют для пары особое значение.
Challenger 850 развивает максимальную скорость 0,85 Маха, что позволяет молодоженам максимально эффективно использовать отведенные им два часа.
Но для тех, кто располагает более скромным бюджетом, есть пакет «Только мы вдвоем», который предлагает более интимную обстановку в самолете поменьше.
Небольшой салон Cessna Citation CJ2 вмещает всего шесть человек. Вот так выглядит салон похожего самолета Citation CJ3.
Но максимальная скорость Citation CJ2 немного пониже — всего 0,72 Маха, поэтому за два часа молодожены могут пролететь меньшее расстояние, чем на более крупном самолетом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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«-Драку заказывали?
-Нет, впервые слышим.
-Не важно. Уже оплачено!»