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Частная авиакомпания борется с кризисом, проводя «свадьбы в небе» за 28&nbsp;000 долларов

Частная авиакомпания борется с кризисом, проводя «свадьбы в небе» за 28 000 долларов (15 фото)

Автор:
09 ноября 2020 15:44
Сообщество : Жизнь
Метки: кризис   самолеты   свадебная церемония   свадьбы   сша   чартерные рейсы   
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Пандемия коронавируса ударила по многим отраслям, и свадебная индустрия до сих пор под угрозой. Мораторий на крупные собрания и социальное дистанцирование вынуждают пары либо откладывать свадьбы, либо довольствоваться более скромными церемониями. Но одна компания предлагает будущим молодоженам альтернативу — частный самолет вместо банкетного зала.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кризис   самолеты   свадебная церемония   свадьбы   сша   чартерные рейсы   
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5  комментариев
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
На свадьбе, многих гостей и без самолёта "укачивает". Я уж не говорю, про желающих подышать свежим воздухом, "один на один".
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uutb Yasen_Perec Час назад
А, как же это-
«-Драку заказывали?
-Нет, впервые слышим.
-Не важно. Уже оплачено!»
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