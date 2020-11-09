Чартерная авиакомпания «Air Charter Service» предлагает услугу «Свадьба в небе», которая отвечает правилам социального дистанцирования. Церемония проходит на борту частного самолета во время двухчасового полета без пункта назначения.

Цены на пакеты услуг начинаются с 18000 долларов и варьируются в зависимости от размера самолета. Среди доступных вариантов — тяжелый 16-местный самолет и легкий шестиместный, каждый из которых обладает своими преимуществами в зависимости от того, насколько эксклюзивной должна быть церемония.

Стандартные услуги в каждом пакете включают в себя поездку с шофером в аэропорт вылета и обратно, цветочную композицию на борту, а также, среди прочего, выбор шампанского, канапе и персонализированные свадебные сувениры. Церемонию проведет один из членов экипажа, однако перед посадкой на рейс пара должна будет предварительно обменяться клятвами в официальной обстановке, например, церкви или правительственном учреждении.

Уникальное предложение — результат смещения фокуса индустрии частной авиации на поездки, связанные с досугом, в период восстановления. Недостаток деловых поездок означает, что в низкий для этого сегмента сезон авиакомпании приходится полагаться на туристов, и важен каждый рейс — даже без пункта назначения.

Вот что могут ожидать потенциальные клиенты: