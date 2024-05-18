FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7991 пост • 3106 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Одессит запустил дрон с российским флагом над Рейхстагом и заработал уголовное дело

Одессит запустил дрон с российским флагом над Рейхстагом и заработал уголовное дело

Автор:
18 мая 2024 19:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 9 мая   Видео   берлин   дрон   наказание   рейхстаг   российский флаг   
896
1
1

Свою акцию мужчина провёл ещё 9 мая, однако об этом в берлинской полиции рассказали только сейчас.

Необычным образом отметить 9 мая решил 41-летний гражданин Украины, находящийся в данный момент в Берлине. Уроженец города Одессы запустил над зданием Рейхстага российский флаг с четырьмя прикреплёнными к нему георгиевскими ленточками.


Отмечается, что полицейские задержали мужчину сразу, на месте "правонарушения", однако официально об инциденте в немецком МВД сообщили лишь спустя неделю.


"Девятого мая мужчина пустил российский флаг над зданием Рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу. Символика, в том числе четыре георгиевские ленты, были прикреплены к дрону, который поднялся с площади Фридрих-Эберт-Платц около 11:40 (01:40 мск)", — пишет издание Tagesspiegel.

По данным местных изданий, полиция уже подала заявление о возбуждении уголовного дела против оператора дрона. Ему грозит уголовная статья о нарушении закона о воздушном сообщении. Отмечается, что вокруг Рейхстага установлена бесполётная зона для дронов радиусом 5,6 км, а в радиусе 1,85 км запуск квадрокоптеров и вовсе находится под строгим запретом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: 9 мая   Видео   берлин   дрон   наказание   рейхстаг   российский флаг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Василий Афиногенов 55 минут назад
украинец здорового человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Oleg SC 18 минут назад
Вот нормальный УКРАИНЕЦ. Таких беженцев уважаю потому что они сбежали с Украины что бы не воевать с Россией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
993
оберлейтенант 19 минут назад
ну и не знаю шо сказать. 9 Мая дрон запустил над Рейхстагом?
ну и ладно.
сказать шо немчура непривычна к такого плана выходкам? совсем нет.

история лично из моей практики. дай бог памяти, год так 2008-2010.
мы компанией в турпоездке по Европе.
и Берлин туда входит, и посещение Рейхстага ( прикиньте, работающий парламент, но и туристам туда можно, практически в любое время, правда надо записаться за день-два до посещения) и как то вышло шо дата нашего посещения 9 Мая.
и все ж хорошо, куски стен с надписями, купол стеклянный, все дела.
экскурсовод сказала сразу, я догадуюсь шо вы сделаете, тут так несколько групп каждый год делают, уже как бы привыкли, и вы сделаете, как вас не отговаривай.

и она была права, мы дружно запели "Этот День Победы"

для них довольно привычно такого плана выходки к 9 мая от русских, они морально к ним готовы ( нравится-не нравится нас не волнует) так шо все по плану.

почему флаг РФ с лентами? я не знаю, а дрючить наверное и будут сугубо за бесполетную зону, про флаг спокойно промолчат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 52 минуты назад
Если мужик реально с Украины (Одесса) то это рушит весь их (западный) шаблон. Тут очень неудобно для них получается. Я могу ошибаться но последний раз когда я был на Украине было много тех кто хотел в РФ. Но на сегодня их специально загоняют на убой чтобы спровоцировать вражду. Западники почти не страдают. Украинцам стоит задуматься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
407
Влад Сергей 21 минуту назад
Никто не мешал уехать в Россию всем желающим со всей территории Украины,включая Донбасс до 2022 года.
Если бы уехали,то и повода для войны не было бы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Гоме́р Час назад
Одессит запустил дрон с российским флагом над Рейхстагом.
Начало анекдота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2110 постов (2117 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224312



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов мигрантам о знании русского языка
В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов...
Набирающие популярность в сообществах
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#кино#ДТП#аварии#история#дети#драка#отношения
#в мире#интересно#автомир#забавно#авто аварии#полиция#США#Разное#Ynews#съемка
#животные#машина#автомобили#фильм#Юмор#факты#Спасение#интересное#семья#исследование
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Сотрудников грозненского СИЗО, в котором Адам Кадыров избил поджигателя Корана, привлекли к дисциплинарной ответственности Сотрудников грозненского СИЗО, в котором Адам Кадыров избил поджигателя Корана, привлекли к... Яркая вспышка и взрыв: в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом Яркая вспышка и взрыв: в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство На Урале из МВД уволили преподавателя-силовика, поставившего студентку на колени На Урале из МВД уволили преподавателя-силовика, поставившего студентку на колени Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине

На что жалуетесь?

Вернуться