Одессит запустил дрон с российским флагом над Рейхстагом и заработал уголовное дело

Свою акцию мужчина провёл ещё 9 мая, однако об этом в берлинской полиции рассказали только сейчас.
Необычным образом отметить 9 мая решил 41-летний гражданин Украины, находящийся в данный момент в Берлине. Уроженец города Одессы запустил над зданием Рейхстага российский флаг с четырьмя прикреплёнными к нему георгиевскими ленточками.
Отмечается, что полицейские задержали мужчину сразу, на месте "правонарушения", однако официально об инциденте в немецком МВД сообщили лишь спустя неделю.
"Девятого мая мужчина пустил российский флаг над зданием Рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу. Символика, в том числе четыре георгиевские ленты, были прикреплены к дрону, который поднялся с площади Фридрих-Эберт-Платц около 11:40 (01:40 мск)", — пишет издание Tagesspiegel.
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По данным местных изданий, полиция уже подала заявление о возбуждении уголовного дела против оператора дрона. Ему грозит уголовная статья о нарушении закона о воздушном сообщении. Отмечается, что вокруг Рейхстага установлена бесполётная зона для дронов радиусом 5,6 км, а в радиусе 1,85 км запуск квадрокоптеров и вовсе находится под строгим запретом.
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ну и ладно.
сказать шо немчура непривычна к такого плана выходкам? совсем нет.
история лично из моей практики. дай бог памяти, год так 2008-2010.
мы компанией в турпоездке по Европе.
и Берлин туда входит, и посещение Рейхстага ( прикиньте, работающий парламент, но и туристам туда можно, практически в любое время, правда надо записаться за день-два до посещения) и как то вышло шо дата нашего посещения 9 Мая.
и все ж хорошо, куски стен с надписями, купол стеклянный, все дела.
экскурсовод сказала сразу, я догадуюсь шо вы сделаете, тут так несколько групп каждый год делают, уже как бы привыкли, и вы сделаете, как вас не отговаривай.
и она была права, мы дружно запели "Этот День Победы"
для них довольно привычно такого плана выходки к 9 мая от русских, они морально к ним готовы ( нравится-не нравится нас не волнует) так шо все по плану.
почему флаг РФ с лентами? я не знаю, а дрючить наверное и будут сугубо за бесполетную зону, про флаг спокойно промолчат.
Если бы уехали,то и повода для войны не было бы..
Начало анекдота.