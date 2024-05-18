Одессит запустил дрон с российским флагом над Рейхстагом и заработал уголовное дело

Необычным образом отметить 9 мая решил 41-летний гражданин Украины, находящийся в данный момент в Берлине. Уроженец города Одессы запустил над зданием Рейхстага российский флаг с четырьмя прикреплёнными к нему георгиевскими ленточками.





Отмечается, что полицейские задержали мужчину сразу, на месте "правонарушения", однако официально об инциденте в немецком МВД сообщили лишь спустя неделю.



