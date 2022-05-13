NAWAPA – великий проект переброски вод из Аляски и Канады в Мексику

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В XX веке появлялись по-настоящему грандиозные проекты. В Советском Союзе неоднократно обсуждали проект переброски вод рек Сибири в Центральную Азию. Китай собирался орошать пустыня водами южных рек. Что же объединяет все эти проекты? И почему не удалось реализовать постройку сети каналов, которые бы позволили озеленить юг США и север Мексики?
В США существовало несколько проектов по переброске вод с севера континента в засушливые центральные и южные земли, но NAWAPA считался самым перспективным и проработанным.
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NAWAPA был предложен специалистами Инженерного корпуса армии США в пятидесятых годав двадцатого века. В первую очередь планировалось задействовать реки в южной части Аляски. NAWAPA представлял собой сложный комплекс решений, который бы объединял в одну систему 369 отдельных строительных проектов. Через территорию Канады воды планировалось доставить в первую очередь в северную Монтану.
Но до семидесятых годов проект NAWAPA не рассматривался всерьёз из-за экологических проблем, которые бы возникли в случае его реализации.
Но до семидесятых годов проект NAWAPA не рассматривался всерьёз из-за экологических проблем, которые бы возникли в случае его реализации.
Технический план и экономическое обоснование были составлены в 1964 году специалистами корпорации Парсонс (Пасадена, Калифорния). В 1975 года на реализацию NAWAPA потребовалось бы около $100 000 000 000.
План инженеров Parsons предусматривал отвод воды из рек Юкон, Лиард, Пис-Ривер в южную впадину Скалистых гор, которую перекрыли бы плотинами. Предполагалось создать в Скалистых горах водохранилище длиной более 800 км. Часть воды из него планировалось направить в центральную часть Канады, чтобы создать судоходный водный путь, который бы объединил Альберту с Великими озёрами в восточной части страны.
Большая часть воды была бы зарезервированна для США, где по системе каналов, рек и акведуков доставлялась к югу Скалистых гор и Нью-Мексико.
Агротехники уверяли, что подобный проект бы смог повысить число сельскохозяйственных предприятий и ферм в стране. Считалось, что NAWAPA сделало бы плодородной территорию, превышающую 300 000 квадратных километров. Также NAWAPA полностью ликвидировало бы периодическое маловодье, которое случается в верховьях рек Миссури и Миссисипи.
Для удешевления проекта предлагалось использовать ядерные взрывы для создания подземных резервуаров и создания особо сложны каналов.
Большая часть воды была бы зарезервированна для США, где по системе каналов, рек и акведуков доставлялась к югу Скалистых гор и Нью-Мексико.
Агротехники уверяли, что подобный проект бы смог повысить число сельскохозяйственных предприятий и ферм в стране. Считалось, что NAWAPA сделало бы плодородной территорию, превышающую 300 000 квадратных километров. Также NAWAPA полностью ликвидировало бы периодическое маловодье, которое случается в верховьях рек Миссури и Миссисипи.
Для удешевления проекта предлагалось использовать ядерные взрывы для создания подземных резервуаров и создания особо сложны каналов.
Проект мог бы обеспечить также целый каскад ГЭС и АЭС в западной части страны, удешевив производство электроэнергии. Противники проекта уверяли, что значительную часть энергии пришлось бы тратить на работу самих насосных станций, которые бы перекачивали воду в южном направлении, но технического обоснования представлено не было.
Новые водоёмы уничтожили бы целые экосистемы и населённые пункты. Пришлось бы платить деньги для выкупа земли у переселенцев, а также покрывать им транспортные издержки. Например, только в Канаде потребовалось бы переселить город Принс-Джорд (Британская Колумбия), в окрестностях которого проживало более 100 000 человек.
По приблизительным подсчётам только для работы насосных станций пришлось бы построить шесть АЭС в Канаде и США.
Экологи воспротивились, заявив, что вся популяция лосося во многих реках Аляски и Канады исчезнет безвозвратно.
По приблизительным подсчётам только для работы насосных станций пришлось бы построить шесть АЭС в Канаде и США.
Экологи воспротивились, заявив, что вся популяция лосося во многих реках Аляски и Канады исчезнет безвозвратно.
Проект NAWAPA не был реализован по целому ряду причин: экологических (от уничтожения ландшафта до влияния на животных и людей), политических (реализация проекта подразумевала взаимодействие правительств сразу трёх стран, а также переселение большого числа людей), экономических (беспрецедентные траты, ведь их невозможно бы было покрыть только за счёт дальнейшей выработки электроэнергии и сельхозпроизводителей, которые бы получили от его реализации прямую выгоду) до логистических (пришлось бы перестраивать не только гидросооружения, но также и строить новые дороги, создавать иную систему коммуникаций).
Как вы полагаете, будут ли подобные проекты реализованы в будущем?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: NAWAPA Канада США гидропроекты каналы крупные гидропроекты мегапроекты мексика озеленение пустынь
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Не зря Путин, сказал... - Они В "Ад", а ...мы просто умёрм...
Блячяяяя: - Мы не так хотели ... )
P.s. Было оборонительная структура (основа+РФ) .. И [мат] до чего доросла... и [мат] ей...)
Сохранилось много документальных материалов.
"...Смелые планы ученых получили полное понимание и поддержку; спешно созданная рабочая группа, руководителем которой стал профессор Головин, летом 1949 года начала разработку «Плана корректировки водных ресурсов Сибири и Заполярья». Напомним, что к тому времени уже был накоплен значительный опыт проведения подобных преобразований (вспомним хотя бы знаменитый Беломорканал, ДнепроГЭС, озеро Балхаш). Однако задача, вставшая перед учеными на этот раз, была настолько грандиозной по своим масштабам, что подступиться к ее решению оказалось не так-то просто.
«Не знаем, с чего начать, признавался осенью 1949 года в одном из писем жене профессор Головин. Георгий Борисович предлагает начать с озер думаю поддержать его». Действительно, Г.Б. Климук предложил совершенно неординарный подход к решению проблемы: повернуть в порядке эксперимента озеро Байкал на 360 градусов. «Получится это, убеждал Климук товарищей, получится и все остальное».
У нас вон, болота осушают, а потом каждый год торфяники горят...
- еХачем мы вступили в НАДО... Мы, тупорылые фины и вообще, таких в европе ещё как мы поскать надо. Это мы , сказали Швеция, -м а нам пофиг- ебилы.) Пусть мы маленько "гавно", а нам танки больше, чем наша страна приедут, и если чо всю. к хренам Европу в пепел..)))
p.s. НАТО - Оборанительный блок военный, против ...кого сейчас????
Читаю... Против - НАС = РФ... Эти утырки окружают и хотят [мат]ать... Только, [мат] на бугром и [мат] будем всех, как обычно!)(
Не бесите!