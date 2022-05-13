NAWAPA – великий проект переброски вод из Аляски и Канады в Мексику

План инженеров Parsons предусматривал отвод воды из рек Юкон, Лиард, Пис-Ривер в южную впадину Скалистых гор, которую перекрыли бы плотинами. Предполагалось создать в Скалистых горах водохранилище длиной более 800 км. Часть воды из него планировалось направить в центральную часть Канады, чтобы создать судоходный водный путь, который бы объединил Альберту с Великими озёрами в восточной части страны.



Большая часть воды была бы зарезервированна для США, где по системе каналов, рек и акведуков доставлялась к югу Скалистых гор и Нью-Мексико.



Агротехники уверяли, что подобный проект бы смог повысить число сельскохозяйственных предприятий и ферм в стране. Считалось, что NAWAPA сделало бы плодородной территорию, превышающую 300 000 квадратных километров. Также NAWAPA полностью ликвидировало бы периодическое маловодье, которое случается в верховьях рек Миссури и Миссисипи.



Для удешевления проекта предлагалось использовать ядерные взрывы для создания подземных резервуаров и создания особо сложны каналов.