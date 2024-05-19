Салина Турда — древнейшее место добычи соли в Румынии

Если вы когда-нибудь смотрели «Властелин колец», то наверняка помните огромные подземные города гномов. На фоне таких творений даже самый высокий волшебник казался весьма неприметным. Но такие места есть не только в фантазийный романах, в нашем Средиземье вы тоже можете их посетить.