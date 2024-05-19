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Если вы когда-нибудь смотрели «Властелин колец», то наверняка помните огромные подземные города гномов. На фоне таких творений даже самый высокий волшебник казался весьма неприметным. Но такие места есть не только в фантазийный романах, в нашем Средиземье вы тоже можете их посетить.
На видео, например, Салина Турда — древнейшее место добычи соли в Румынии. Только посмотрите, каким маленьким кажется человек на фоне этой величественной конструкции. Кроме того, здесь находится парк развлечений, лодочная станция и огромное колесо обозрения. И все это под землей!
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И не только эта. Таких много.
Думаю что техника, которая там работает- долго не живет