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Салина Турда — древнейшее место добычи соли в Румынии

Салина Турда — древнейшее место добычи соли в Румынии

Автор:
19 мая 2024 09:06
Метки: Видео   Румыния   Салина Турда   интересно   место добычи соли   удивительно   
901
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Если вы когда-нибудь смотрели «Властелин колец», то наверняка помните огромные подземные города гномов. На фоне таких творений даже самый высокий волшебник казался весьма неприметным. Но такие места есть не только в фантазийный романах, в нашем Средиземье вы тоже можете их посетить.

На видео, например, Салина Турда — древнейшее место добычи соли в Румынии. Только посмотрите, каким маленьким кажется человек на фоне этой величественной конструкции. Кроме того, здесь находится парк развлечений, лодочная станция и огромное колесо обозрения. И все это под землей!

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Метки: Видео   Румыния   Салина Турда   интересно   место добычи соли   удивительно   
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3  комментария
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4k
Алекс Лом Час назад
камера от соли испортилась ? почему такое короткое видео..
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8k
Евгений Д 20 минут назад
Эпические сооружения соляные шахты.
И не только эта. Таких много.
Думаю что техника, которая там работает- долго не живет
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834
Шурман 38 минут назад
Нужно съездить , для легких хорошо да и для здоровья в целом но не каждый день там находится .
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3444 поста (3142 в горячем)

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