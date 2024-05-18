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Автомобиль влетел в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти по ралли"

Автомобиль влетел в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти по ралли"

Автор:
18 мая 2024 18:04
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Ленинградская область   гонки   зрители   наезд   полиция   ралли   
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Один из зрителей получил несовместимые с жизнью травмы.

Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей и насмерть сбил одного человека на "Кубке Ленобласти по ралли". Соревнования проходили днём в субботу в окрестностях посёлка Мельниково. "В связи с тяжестью инцидента" организаторы решили не продолжать гонку и перенесли её на неопределённый срок.


Отмечается, что травмированного мужчину успели доставить в больницу, но медики спасти его не смогли. По данным МВД, задело ещё одного зрителя, но он, к счастью, отделался ушибами и отказался от госпитализации.


"Это очень печально, искренне жалко человека. Ребята говорят, что он регулярно приезжал на соревнования, ему это нравилось, и вот такой трагический инцидент", — прокомментировала инцидент Ольга Сивачёва, одна из организаторов мероприятия.

В полиции сообщили, что уже разбираются в инциденте. После проверки пилоту гоночного автомобиля могут предъявить обвинение.


"Один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших (1975 г.р) получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен. По факту произошедшего полицией проводится проверка", — сообщили в полиции.

Один из участников соревнований рассказал, что погибший и его товарищ сами нарушили технику безопасности и стояли на опасном участке трассы.


"На выходе из поворота машина зацепила зрителей, которые стояли на месте вне безопасной зоны. <…> Это спорт, это гонки, они стояли там, где не должны были стоять",

— сообщил гонщик Эдуард Фетисов.


Источник:

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Метки: Автомобиль   Ленинградская область   гонки   зрители   наезд   полиция   ралли   
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9  комментариев
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16k
Александр Сучков Час назад
Вот у людей нет чувства самосохранения. Понятно, что надо оказать помощь, но куда такой толпой на дорогу? Если бы в секундах сзади шла бы еще одна машина, то количество жертв возросло бы в разы. На каждом опасном участке дороги должны стоять специально обученные сотрудники, включая мчс и реагировать сразу, а тут толпа на дорогу ломанулась. Организаторов проверить и под суд ...
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26k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
А причем тут водители? Тут вопрос к организаторам. Как правило должны быть люди, которые должны отгонять зевак от опасных поворотов. На ралли и не такое можно случиться так-то!
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51k
Максим Т. Полчаса назад
Я правильно понимаю, инцидент произошел на повороте? А к пилоту какие могут быть претензии? Это гонка, а не дорога общего пользования. Какого хрена в этой точке трассы вообще кто-то стоял? Как уже написали выше, зрители вообще не думают. "Ребята говорят, что он регулярно приезжал на соревнования" И он не знал, где можно стоять, а где нет? Конечно, соболезнования, но голову никто не отменял!
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12
Гоме́р 37 минут назад
Я конечно может и не прав но 2014 был на ford focus в Кроации, там специально для зрителей было отдельно готово место с которого можно наблюдать, а люди лезли и их штрафовали за несоблюдения правил. Смертники.
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7k
livaneth Час назад
По идее вот кого точно не в чем обвинять - это пилота. Он не в городском потоке соревновался а на специально подготовленной и огороженной трассе. Хотя знаешь - верю, что и обвинят и осудят и посадят. Кого-то же должны.
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Burzum
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