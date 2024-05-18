Автомобиль влетел в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти по ралли"

Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей и насмерть сбил одного человека на "Кубке Ленобласти по ралли". Соревнования проходили днём в субботу в окрестностях посёлка Мельниково. "В связи с тяжестью инцидента" организаторы решили не продолжать гонку и перенесли её на неопределённый срок.





Отмечается, что травмированного мужчину успели доставить в больницу, но медики спасти его не смогли. По данным МВД, задело ещё одного зрителя, но он, к счастью, отделался ушибами и отказался от госпитализации.



