Автомобиль влетел в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти по ралли"

Один из зрителей получил несовместимые с жизнью травмы.
Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей и насмерть сбил одного человека на "Кубке Ленобласти по ралли". Соревнования проходили днём в субботу в окрестностях посёлка Мельниково. "В связи с тяжестью инцидента" организаторы решили не продолжать гонку и перенесли её на неопределённый срок.
Отмечается, что травмированного мужчину успели доставить в больницу, но медики спасти его не смогли. По данным МВД, задело ещё одного зрителя, но он, к счастью, отделался ушибами и отказался от госпитализации.
"Это очень печально, искренне жалко человека. Ребята говорят, что он регулярно приезжал на соревнования, ему это нравилось, и вот такой трагический инцидент", — прокомментировала инцидент Ольга Сивачёва, одна из организаторов мероприятия.
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В полиции сообщили, что уже разбираются в инциденте. После проверки пилоту гоночного автомобиля могут предъявить обвинение.
"Один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших (1975 г.р) получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен. По факту произошедшего полицией проводится проверка", — сообщили в полиции.
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Один из участников соревнований рассказал, что погибший и его товарищ сами нарушили технику безопасности и стояли на опасном участке трассы.
"На выходе из поворота машина зацепила зрителей, которые стояли на месте вне безопасной зоны. <…> Это спорт, это гонки, они стояли там, где не должны были стоять",
— сообщил гонщик Эдуард Фетисов.
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