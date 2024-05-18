В Хабаровском крае сбежавшая мартышка нападает на жителей местного посёлка

Утро жителей поселка Мылки Амурского района началось не с кофе, а с хлопот, которые доставляет им «залетный» обитатель местной фауны. У нерадивых хозяев сбежала зеленая мартышка, вмиг ставшая грозой улиц — животное покусало уже троих человек, включая беременную женщину. Все пострадавшие вынуждены были обращаться за медпомощью и делать прививки от бешенства.





По сообщениям местных пабликов, хозяева питомца объявились в соцсетях и подтвердили, что мартышка их, однако по каким-то причинам до сих пор не приехали забрать беглеца домой. Спасатели тоже не спешат приступать к поимке, так как для этого им необходимо спецоборудование. А в службу по отлову животных, у которых таковое имеется, жители дозвониться не могут. По итогу зверек продолжает беспрепятственно носиться по улицам, навевая ужас на местных.