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В Хабаровском крае сбежавшая мартышка нападает на жителей местного посёлка

В Хабаровском крае сбежавшая мартышка нападает на жителей местного посёлка

Автор:
18 мая 2024 12:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Хабаровск   агрессия   животные   мартышка   нападение   обезьяна   
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Хозяева питомца и спецслужбы не спешат ловить агрессивного зверька.

Утро жителей поселка Мылки Амурского района началось не с кофе, а с хлопот, которые доставляет им «залетный» обитатель местной фауны. У нерадивых хозяев сбежала зеленая мартышка, вмиг ставшая грозой улиц — животное покусало уже троих человек, включая беременную женщину. Все пострадавшие вынуждены были обращаться за медпомощью и делать прививки от бешенства.


По сообщениям местных пабликов, хозяева питомца объявились в соцсетях и подтвердили, что мартышка их, однако по каким-то причинам до сих пор не приехали забрать беглеца домой. Спасатели тоже не спешат приступать к поимке, так как для этого им необходимо спецоборудование. А в службу по отлову животных, у которых таковое имеется, жители дозвониться не могут. По итогу зверек продолжает беспрепятственно носиться по улицам, навевая ужас на местных.

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Метки: Видео   Хабаровск   агрессия   животные   мартышка   нападение   обезьяна   
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2  комментария
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16k
Ёшкин кот 54 минуты назад
У мартына поди еще и гражданство уже есть
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5k
Владимир 11 минут назад
холодно зимою маленькой макаке.примерзают рученьки к волосатой сраке.
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Musteline
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