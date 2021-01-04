20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес

Большинство из нас каждый день сталкивается с обыкновенными куриными яйцами. Однако даже в таких привычных каждому мелочах можно найти нечто удивительное. Перед вами подборка куриных и не только яиц самых разных цветов и форм, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес.
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4. «Почему моя гусыня снесла чёрное яйцо?»
Тут два куриных яйца и ещё одно яйцо, которое она снесла несколько дней назад, для сравнения размеров.
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