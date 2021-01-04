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20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес

20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес (21 фото)

Автор:
04 января 2021 10:06
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   птицы   размер   яйца   яйцо   
1182
21
Большинство из нас каждый день сталкивается с обыкновенными куриными яйцами. Однако даже в таких привычных каждому мелочах можно найти нечто удивительное. Перед вами подборка куриных и не только яиц самых разных цветов и форм, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес.
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Метки: в мире   животные   интересно   птицы   размер   яйца   яйцо   
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7  комментариев
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Яйца и повеселее бывают
Яйца и повеселее бывают
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5k
Elena Ki 41 минуту назад
В организме кальция не хватает.
Моя черепаха несет яйца - шарики для пинг-понга.
В организме кальция не хватает. Моя черепаха несет яйца - шарики для пинг-понга.
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679
фхранцуз Час назад
это говорит о том что птицы больны, некоторые серьезно
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11k
Yasen_Perec Час назад
Ну двухжелтковые довольно часто попадаются.
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2k
Сергей Yasen_Perec Час назад
А трёхжелтковые?
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11k
Yasen_Perec Сергей 53 минуты назад
А вот это уже редкость.
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