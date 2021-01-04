20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес

Большинство из нас каждый день сталкивается с обыкновенными куриными яйцами. Однако даже в таких привычных каждому мелочах можно найти нечто удивительное. Перед вами подборка куриных и не только яиц самых разных цветов и форм, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес.

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1. Длинное яйцо 0 Источник:

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2. Странное яйцо-закорючка 0 Источник:

3. Круглое яйцо 0 Источник:

4. «Почему моя гусыня снесла чёрное яйцо?» 0 Источник: Тут два куриных яйца и ещё одно яйцо, которое она снесла несколько дней назад, для сравнения размеров.

5. У казуаров зелёные яйца 0 Источник:

6. Многообразие форм 0 Источник:

7. Разбиваешь слишком большое яйцо, а там ещё одно яйцо 0 Источник:

8. Два желтка 0 Источник:

9. Полосатое яйцо 0 Источник:

10. Когда курица сломалась 0 Источник:

11. Ещё одно длинное яйцо 0 Источник:

12. Кто же его так помял? 0 Источник:

13. Вот это скрутило 0 Источник:

14. Яйцо с хвостиком 0 Источник:

15. Яйцо внутри яйца 0 Источник:

16. Точка с запятой 0 Источник:

17. Яйцо-боб 0 Источник:

18. Яйцо-кегля 0 Источник:

19. Острое яйцо 0 Источник: