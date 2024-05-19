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В Башкирии парень во время пробежки встретил медведицу с медвежатами

В Башкирии парень во время пробежки встретил медведицу с медвежатами

Автор:
19 мая 2024 11:36
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   встреча   животные   медведи   медвежата   пробежка   
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Неожиданная встреча произошла в лесу около деревни Кучуково Учалинского района. Молодой человек вспомнил правила выживания и стал громко кричать, медведи спустились с дерева и убежали вглубь леса.

«Сердце ушло в пятки, когда увидел медведей. В наших краях их не часто встретишь», - признался он на башкирском языке.


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Метки: Башкирия   Видео   встреча   животные   медведи   медвежата   пробежка   
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2  комментария
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MakDag Полчаса назад
Как они это делают, когда от страха сердце уходит в пятки и надо убегать, включают телефон и еще успевают пиариться? Я вот родился с чувством самосохранения, и вспомнил бы о телефоне, только как о балласте.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1774 поста (1748 в горячем)

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