В Башкирии парень во время пробежки встретил медведицу с медвежатами

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Неожиданная встреча произошла в лесу около деревни Кучуково Учалинского района. Молодой человек вспомнил правила выживания и стал громко кричать, медведи спустились с дерева и убежали вглубь леса.
«Сердце ушло в пятки, когда увидел медведей. В наших краях их не часто встретишь», - признался он на башкирском языке.
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