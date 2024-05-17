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Шутник несколько недель добавлял на эскалатор нелепые запрещающие знаки

Шутник несколько недель добавлял на эскалатор нелепые запрещающие знаки

Автор:
17 мая 2024 07:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Эскалатор   Юмор   в мире   наклейка   стикер   
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Парень шутки ради начал каждый день клеить на эскалатор нелепый запрещающий стикер. Сотрудники заметили неладное далеко не сразу.

Парень решил разнообразить юмором скучную ежедневную рутину. Он две недели устанавливал свои уморительные запреты в общественном месте.

Он клеил на эскалатор стикеры с такими нелепыми ограничениями, как запрет на пылесосы, обезьян и динозавров. После тринадцатого дня, когда парень запретил куриц, сотрудники убрали все стикеры.

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Метки: Видео   Прикол   Эскалатор   Юмор   в мире   наклейка   стикер   
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5  комментариев
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30k
Егор Полчаса назад
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60k
zloykoyot 13 минут назад
Прикольно. А теперь заставить юмориста всё это отодрать и отмыть от клея. Пусть на себе труд уборщиц прочувствует и прикольнётся ещё разок
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1k
Gromkhard Полчаса назад
Я думаю, что сотрудники только через две недели вообще просто обратили внимание на новые стикеры, случайно))
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12k
hairov 37 минут назад
Прикольно. Повеселил. Где такие стикеры продаются?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3680 постов (3590 в горячем)

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