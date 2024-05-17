Шутник несколько недель добавлял на эскалатор нелепые запрещающие знаки

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Парень шутки ради начал каждый день клеить на эскалатор нелепый запрещающий стикер. Сотрудники заметили неладное далеко не сразу.
Парень решил разнообразить юмором скучную ежедневную рутину. Он две недели устанавливал свои уморительные запреты в общественном месте.
Он клеил на эскалатор стикеры с такими нелепыми ограничениями, как запрет на пылесосы, обезьян и динозавров. После тринадцатого дня, когда парень запретил куриц, сотрудники убрали все стикеры.
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