1498
4
1
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте Джип столкнулся с мотоциклом Хонда. Со слов мотоциклиста, водитель автомобиля открыл дверь, не посмотрев в зеркало. Никто не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Ракета" попала точно в цель
- В это сложно поверить, но он выжил
- Был мотоциклист и не стало
- BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом
- Летел быстрее своего ангела-хранителя
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
Новости партнёров
реклама