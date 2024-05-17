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Хороший охотник

Хороший охотник

Автор:
17 мая 2024 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Санкт-Петербурге на Невском проспекте Джип столкнулся с мотоциклом Хонда. Со слов мотоциклиста, водитель автомобиля открыл дверь, не посмотрев в зеркало. Никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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14  комментариев
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18k
ron 2 часа назад
с тех пор как из ПДД убрали понятие "движение между рядов" это было, есть и будет продолжаться. В данном случае обошлись мелочью.
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910
Вазап Алейкум 20 минут назад
Это новый вид штрафа за езду без номеров, наверное...
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1k
Михаил Полчаса назад
Ля, ну реально как спецом подбил...
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8k
tamin Полчаса назад
Задолбали хрустящие междурядным движением.
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8k
Станислав 47 минут назад
Нех.й ездить между рядов.
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780
Николай Александрович 48 минут назад
Водила чира конечно ебобо не смотрящее в зеркала, но считаю, что низколетящие должны быть виновны во всех подобных случаях!
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21k
Александр 51 минуту назад
Для чего этот клоун перед перекрёстком решил выйти? Наверно опилки в голове проветрить.
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3k
Andrew_Nice 59 минут назад
Ну так бывает, когда ездишь между рядов...
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10k
Alex Час назад
Мудила на тачке видимо всю жизнь в пустыне жил. Смотреть надо, мудак, когда дверь открываешь.
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7k
Старичок Час назад
а мацациклист куда свинтил? и что то на мацацикле гос. номеров не видно.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Кто виноват скажи мне брат?
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2k
Провокатор Час назад
Чёта не понял, водила джипа припарковался что ли?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1491 пост (1509 в горячем)

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