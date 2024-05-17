У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)

Ехал по встречной и подбил мотоциклиста без прав

BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом

Был мотоциклист и не стало

В это сложно поверить, но он выжил

Летел быстрее своего ангела-хранителя