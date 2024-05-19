"Очень опасно": мужчина выжил, спрыгнув с 11-й палубы круизного лайнера

Ник Найдев после бурной пьянки решил спрыгнуть в океан, кишащий акулами, с высоты более 30 метров. Он осознал, что это была плохая идея и призвал других не повторять его "подвиг".
Американец Ник Найдев прыгнул с 11-го этажа круизного лайнера Royal Caribbean Symphony of the Seas, когда он был пришвартован в порту Нассау на Багамских островах. Эта история произошла еще в 2019 году, но теперь, спустя годы, мужчина понял, какой опасности он себя подверг.
Накануне прыжка, Ник со своими товарищами провел веселую ночь, они выпили много алкогольных напитков. Будучи в состоянии сильного опьянения, 27-летний Найдев решил спрыгнуть с 11-й палубы круизного лайнера. Друзья засняли момент падения Ника с высоты более 30 метров в океан, в котором было много акул. Чудом Ник пережил падение и выжил, чтобы рассказать эту историю, а позже он признался Inside Edition, что "не продумал это".
"Я помню, как ударился о воду, удар был довольно сильным, потому что он был довольно высоко. Он довольно сильно ударил по моему копчику и шее, к счастью, это не было чем-то серьезным. Не знаю, что на меня нашло, но в тот момент я подумал: "Я должен это сделать", и через две секунды я просто прыгнул".
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Все, кто видел этот прыжок, были просто шокированы его поступком. А Ник небрежно плавал в океане, как будто ничего не произошло. По счастливой случайности рядом находилась лодка, ему пришли на помощь, и молодой человек смог попасть на борт своего лайнера.
Неудивительно, что компания Royal Caribbean в конечном итоге запретила Нику и его друзьям участвовать в круизах на всю жизнь. Представители лайнера назвали этот трюк "глупым и безрассудным", добавив, что "рассматривают возможность подачи судебного иска".
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