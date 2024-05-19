"Очень опасно": мужчина выжил, спрыгнув с 11-й палубы круизного лайнера

Американец Ник Найдев прыгнул с 11-го этажа круизного лайнера Royal Caribbean Symphony of the Seas, когда он был пришвартован в порту Нассау на Багамских островах. Эта история произошла еще в 2019 году, но теперь, спустя годы, мужчина понял, какой опасности он себя подверг.





Накануне прыжка, Ник со своими товарищами провел веселую ночь, они выпили много алкогольных напитков. Будучи в состоянии сильного опьянения, 27-летний Найдев решил спрыгнуть с 11-й палубы круизного лайнера. Друзья засняли момент падения Ника с высоты более 30 метров в океан, в котором было много акул. Чудом Ник пережил падение и выжил, чтобы рассказать эту историю, а позже он признался Inside Edition, что "не продумал это".