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"Очень опасно": мужчина выжил, спрыгнув с 11-й палубы круизного лайнера

"Очень опасно": мужчина выжил, спрыгнув с 11-й палубы круизного лайнера

Автор:
19 мая 2024 09:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Ник Найдев   высота   лайнер   мужчина   прыжок   спрыгнув с 11-й палубы   
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Ник Найдев после бурной пьянки решил спрыгнуть в океан, кишащий акулами, с высоты более 30 метров. Он осознал, что это была плохая идея и призвал других не повторять его "подвиг".

Американец Ник Найдев прыгнул с 11-го этажа круизного лайнера Royal Caribbean Symphony of the Seas, когда он был пришвартован в порту Нассау на Багамских островах. Эта история произошла еще в 2019 году, но теперь, спустя годы, мужчина понял, какой опасности он себя подверг.


Накануне прыжка, Ник со своими товарищами провел веселую ночь, они выпили много алкогольных напитков. Будучи в состоянии сильного опьянения, 27-летний Найдев решил спрыгнуть с 11-й палубы круизного лайнера. Друзья засняли момент падения Ника с высоты более 30 метров в океан, в котором было много акул. Чудом Ник пережил падение и выжил, чтобы рассказать эту историю, а позже он признался Inside Edition, что "не продумал это".

"Я помню, как ударился о воду, удар был довольно сильным, потому что он был довольно высоко. Он довольно сильно ударил по моему копчику и шее, к счастью, это не было чем-то серьезным. Не знаю, что на меня нашло, но в тот момент я подумал: "Я должен это сделать", и через две секунды я просто прыгнул".


Все, кто видел этот прыжок, были просто шокированы его поступком. А Ник небрежно плавал в океане, как будто ничего не произошло. По счастливой случайности рядом находилась лодка, ему пришли на помощь, и молодой человек смог попасть на борт своего лайнера.


Неудивительно, что компания Royal Caribbean в конечном итоге запретила Нику и его друзьям участвовать в круизах на всю жизнь. Представители лайнера назвали этот трюк "глупым и безрассудным", добавив, что "рассматривают возможность подачи судебного иска".

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Метки: Видео   Ник Найдев   высота   лайнер   мужчина   прыжок   спрыгнув с 11-й палубы   
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98k
Доктор Джонс 21 минуту назад
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Евгений Д 8 минут назад
Повезло что ногами вперед встретился с водой
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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