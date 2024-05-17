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В Екатеринбурге водитель автомобиля Ниссан Скайлайн решил проскочить перекрёсток Радищева — Шейнкмана на жёлтый сигнал светофора, но столкнулся с Киа, завершающей манёвр поворота. От удара из окна двери корейской легковушки вылетела пассажирка. Женщину госпитализировали. Больше никто не пострадал.
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у меня два друга - братья купили джип мерс, и ехали не пристёгнутыми оба по трассе в свой город и влупились в камаз со щебёнкой на скорости 250, камаз сбило с трассы, ограждением пробило бак и выгорело квадратов 20 травы и леса, Юрку выкинуло через лобовуху, много чего поломал, полгода в гипсе, год восстанавливался, а Костя не выжил, мотор вошёл в салон и его рулём задавило умер по дороге в больницу
два приятеля поехали на дискотеку, один ужрался в умат второй закинул его на заднее сидение, и хоть сам был синеватый сел за руль, влепился во встречную машину и насмерть, приехала скорая забрала трупак водителя, взялась за второго, а у него ни синяка ни царапины хоть был и не пристёгнут
Для любителей пристегиваться, мужик чуть не сгорел заживо потому что был пристегнут. Ремни весьма неоднозначное изобретение. Любой легко найдет информацию сколько людей они спасли, но нигде не найдешь информации сколько людей из-за них погибло Нет такой статистики ведь ремень не часто убивает сам по себе, он просто не дает возможности покинуть опасную зону: выбраться из горящего авто, отклониться в сторону и увернуться от летящего в морду бревна, если машина перевернулась отстегнуть натянутый ремень вряд-ли удастся, будите висеть вниз головой пока не сдохните от инсульта, но от кровоизлияния, а не от ремня, он тут вообще ни причем. У меня лично двое знакомых которые сейчас живы потому что не были пристегнуты.
Хотя справедливости ради надо сказать, что это единственный известный мне случай, когда отсутствие ремня спасло человеку жизнь.