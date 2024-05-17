Китайский кроссовер чуть не сжёг своего владельцаВладелец китайского кроссовера GAC вместе с женой ехал от родственников из Оренбурга в Москву по трассе М12. Во время заезда на АЗС из-под капота повалил дым, вспыхнула водительская дверь....