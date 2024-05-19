FISHKINET
Сообщество Еда 1880 постов • 582 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Девушка подсела на сыр и отправилась в рехаб из-за этой зависимости

Девушка подсела на сыр и отправилась в рехаб из-за этой зависимости

Автор:
19 мая 2024 10:04
Сообщество : Еда
Метки: rehab   Еда   в мире   зависимость   люди   сыр   фото   
750
3

Адела Кохаб рассказала, что её тяга началась в 2018 году, когда она могла съесть 5-6 головок сыра в неделю, буквально поедая пачку за пачкой.

На такой «диете» девушка набрала больше 20 кг. У неё прекратились месячные на 5 месяцев и появился риск развития диабета второго типа.

Справиться с зависимостью и снизить вес Аделе помог рехаб, за который она отдавала по 6000 долларов в неделю. Там девушка обрела контроль над своим расстройством пищевого поведения.

По словам профессора медицинского университета: «Сыр содержит опиатные химические вещества, которые прикрепляются к тем же рецепторам мозга, что и героин или любой другой наркотик».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: rehab   Еда   в мире   зависимость   люди   сыр   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
835
Шурман 36 минут назад
5-6 головок сыра за неделю ? :) можно видео ? я просто не верю , я понимаю головки сыра бывают разные но если это о чем я думаю то она не только бы похудела а мы бы увидели ее последнее видео из реанимации .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
Я дам вам парабеллум 5 минут назад
А рот у неё хороший,рабочий...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat Полчаса назад
а че такое "рехаб"? слово то какое заморское

я знаю Хаб это так маршрутизаторы называют, ещё город в первом фалауте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3889 постов (3747 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1176120



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о...
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Фильм "Оппенгеймер": история создания, факты, кадры со съёмок и воспоминания актёров
Фильм "Оппенгеймер": история создания, факты, кадры со съёмок и воспоминания актёров
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#забавно#Прикол#полиция#авто аварии#США#интересное#сарказм
#животные#машина#факты#автомобили#Юмор#фильм#дети#Россия#криминал#Разное
#в мире#история#автомир#кино#СССР#аварии#ДТП#драка#природа#кот
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет Гачимучи суши - в Японии суши разносят качки Гачимучи суши - в Японии суши разносят качки В Китае закормили нищего-аниматора В Китае закормили нищего-аниматора Как китайский городок продает сверчков за миллионы Как китайский городок продает сверчков за миллионы Познакомьтесь с человеком, который съел целый самолет. И это не шутка Познакомьтесь с человеком, который съел целый самолет. И это не шутка

На что жалуетесь?

Вернуться