Девушка подсела на сыр и отправилась в рехаб из-за этой зависимости

Справиться с зависимостью и снизить вес Аделе помог рехаб, за который она отдавала по 6000 долларов в неделю. Там девушка обрела контроль над своим расстройством пищевого поведения.

По словам профессора медицинского университета: «Сыр содержит опиатные химические вещества, которые прикрепляются к тем же рецепторам мозга, что и героин или любой другой наркотик».