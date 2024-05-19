Девушка подсела на сыр и отправилась в рехаб из-за этой зависимости

Адела Кохаб рассказала, что её тяга началась в 2018 году, когда она могла съесть 5-6 головок сыра в неделю, буквально поедая пачку за пачкой.
На такой «диете» девушка набрала больше 20 кг. У неё прекратились месячные на 5 месяцев и появился риск развития диабета второго типа.
Справиться с зависимостью и снизить вес Аделе помог рехаб, за который она отдавала по 6000 долларов в неделю. Там девушка обрела контроль над своим расстройством пищевого поведения.
По словам профессора медицинского университета: «Сыр содержит опиатные химические вещества, которые прикрепляются к тем же рецепторам мозга, что и героин или любой другой наркотик».
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я знаю Хаб это так маршрутизаторы называют, ещё город в первом фалауте