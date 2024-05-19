Потолочный вентилятор 1920 года напоминает устройство из стимпанк будущего

Современный человек, увидев такое устройство, вряд ли бы догадался о его предназначении, что вовсе неудивительно. Его конструкция и вправду выглядит очень необычно и больше напоминает концепт-арт механизма из стимпанк будущего, чем привычный нам вентилятор.