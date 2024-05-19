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Потолочный вентилятор 1920 года напоминает устройство из стимпанк будущего

Потолочный вентилятор 1920 года напоминает устройство из стимпанк будущего

Автор:
19 мая 2024 09:09
Метки: Вещи   Видео   Потолочный вентилятор   вентилятор   предмет   стимпанк будущего   
873
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Некоторые обыденные для нас вещи не всегда выглядели так, как мы привыкли их себе представлять. И потолочный вентилятор из 1920 года — яркий тому пример.

Современный человек, увидев такое устройство, вряд ли бы догадался о его предназначении, что вовсе неудивительно. Его конструкция и вправду выглядит очень необычно и больше напоминает концепт-арт механизма из стимпанк будущего, чем привычный нам вентилятор.

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Метки: Вещи   Видео   Потолочный вентилятор   вентилятор   предмет   стимпанк будущего   
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1  комментарий
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Сергей 41 минуту назад
Плохие были раньше менеджеры, сто лет прошло , а он всё ещё работает. Сейчас так уже не делают, пять лет и покупай новый.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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