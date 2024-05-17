Повезло, что у не успел сесть в машину

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В селе Ембаево Тюменской области водитель пикапа Тойота при обгоне столкнулся с поворачивающим налево грузовиком ГАЗ, после чего вылетел с дороги и врезался в припаркованный легковой автомобиль Хюндай Элантра.
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