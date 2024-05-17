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Повезло, что у не успел сесть в машину

Повезло, что у не успел сесть в машину

Автор:
17 мая 2024 10:41
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   Toyota   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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В селе Ембаево Тюменской области водитель пикапа Тойота при обгоне столкнулся с поворачивающим налево грузовиком ГАЗ, после чего вылетел с дороги и врезался в припаркованный легковой автомобиль Хюндай Элантра.

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Метки: Hyundai   Toyota   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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19  комментариев
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13k
Karelian 2 часа назад
Король дорог, летит - не смотрит.

П.С.: Съездили пенсионеры за рассадкой.
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51k
Максим Т. 24 минуты назад
Мужик на Хёндэ: "Блин, съездил за хлебушком!"
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Ипаный тойотошник не ездун. Ипаный тойотошник летун. Жаль, что не самовыпилился педераст.
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340
ilavev 45 минут назад
Не фига не пойму, почему грузовик с другой стороны подъехал, если вернулся, то почему не видно было как он мимо проехал. Или это другой
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12k
Дмитрий 56 минут назад
Ну на правой стороне Хёндая ещё можно ездить. ....А если серьёзно, то на Газоне видимо водитель не знал, что есть указатели поворота и ими можно пользоваться.
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1k
Admin11 Час назад
Какая крепкая Тундра
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1k
Михаил Час назад
Космонафт хренов... извините, но жалко что не убился... мог ведь загубить 2 души на ровном месте и присесть, если бы в хюндай сесть успели... хрен бы там выжили... Дедушка с бабушкой второй др отмечать теперь будут! А летчик нехай им новую машину покупает!
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1k
олег Час назад
ремонт тойоты будет по цене элантры .и всё на водилу газона.
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786
Николай Александрович Час назад
Пенсионеров очень жалко. Сейчас и так с машинами плохо, а потерять верного коня это большая утрата
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11k
vasilykopkov Час назад
Тундра крепкая, однако, а хюндай под списание.
PS лётчик - дебил.
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12k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
заехали за рассадой...
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15k
Объект реальности 2 часа назад
Классический колхоз, все без фар и без поворотников.
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79k
Viktor 2 часа назад
О, как я понимаю мужика, вот она машина есть и вот её нет!

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1k
Колыванец 2 часа назад
Хюндай в хлам. А этот, скаааааааа, даже пластиковые фары не разбил.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1491 пост (1509 в горячем)

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