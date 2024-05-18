В Ростове неисправный шлагбаум проткнул две машины и едва не покалечил водителей

Однако ремонтировать его почему-то не спешат.
Самый опасный шлагбаум России обнаружен на въезде в СНТ "Заря" в Ростове-на-Дону. За несколько месяцев он едва не убил двух водителей, но ремонтировать его почему-то не спешат. Первый случай произошёл в середине марта. Открывшийся шлагбаум с острым наконечником начал закрываться, когда водитель "Газели" поехал вперёд. В итоге автомобилю пробило лобовое стекло, а острый конец шлагбаума едва не проткнул водителя. Аналогичный случай, но уже с легковушкой, произошёл вчера, 17 мая.
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СМИ пишут, что некий источник им сообщил о вине водителей повреждённых авто, якобы они отвлекались перед въездом на территорию СНТ и пытались быстро проскочить, за что и поплатились. Однако виноватыми вполне могут стать те, кто ограждение устанавливал, ведь оно явно неисправно. История умалчивает, зачем шлагбауму, который после открытия, откатывается назад, нужен острый наконечник, но даже его не потрудились снять после первого смертельно опасного инцидента с "Газелью".
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Некоторые СМИ уже попросили ответственные органы обратить внимание на проблему и провести проверку, пока не стало слишком поздно и не дошло до уголовного дела.
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на видео прекрасно видно, как "халява" хотел проскочить
Водятлы и виноваты. тоже мне.
Этот шлагбаум установлен неправильно, он опасен. Нужно или сменить направление открывания или переделать на вверх/вниз.
и установка, и обслуживание.
максимум что в данный момент может прокуратура - провести проверку по факту нанесённого материального ущерба.
но судя по видео - это вина водителей, а не автоматического шлагбаума.