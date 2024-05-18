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В Ростове неисправный шлагбаум проткнул две машины и едва не покалечил водителей

В Ростове неисправный шлагбаум проткнул две машины и едва не покалечил водителей

Автор:
18 мая 2024 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Ростов-на-дону   неисправность   проверка   снт   шлагбаум   
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Однако ремонтировать его почему-то не спешат.

Самый опасный шлагбаум России обнаружен на въезде в СНТ "Заря" в Ростове-на-Дону. За несколько месяцев он едва не убил двух водителей, но ремонтировать его почему-то не спешат. Первый случай произошёл в середине марта. Открывшийся шлагбаум с острым наконечником начал закрываться, когда водитель "Газели" поехал вперёд. В итоге автомобилю пробило лобовое стекло, а острый конец шлагбаума едва не проткнул водителя. Аналогичный случай, но уже с легковушкой, произошёл вчера, 17 мая.

СМИ пишут, что некий источник им сообщил о вине водителей повреждённых авто, якобы они отвлекались перед въездом на территорию СНТ и пытались быстро проскочить, за что и поплатились. Однако виноватыми вполне могут стать те, кто ограждение устанавливал, ведь оно явно неисправно. История умалчивает, зачем шлагбауму, который после открытия, откатывается назад, нужен острый наконечник, но даже его не потрудились снять после первого смертельно опасного инцидента с "Газелью".

Некоторые СМИ уже попросили ответственные органы обратить внимание на проблему и провести проверку, пока не стало слишком поздно и не дошло до уголовного дела.

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Метки: Видео   Ростов-на-дону   неисправность   проверка   снт   шлагбаум   
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8  комментариев
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1k
Сергей 41 минуту назад
шлагбаум не неисправный...
на видео прекрасно видно, как "халява" хотел проскочить
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40k
russger 47 секунд назад
Водилы в глаза долбятся?
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Шлагбаум закрывается? "А ну ка поеду я на него, вдруг испугается и опять начнет открываться".
Водятлы и виноваты. тоже мне.
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4k
poбт Полчаса назад
вполне исправный, че не так?
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1k
Антон Полчаса назад
А они мля, что слепые что ли?!
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19k
babuby Полчаса назад
А водитель и куда смотрели? Тот который на легковушке, так и вообще сходу штурмовал.
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27k
Анатолий Соколов Полчаса назад
так шлагбаум в садоводстве - это дело самих садоводов.
и установка, и обслуживание.
максимум что в данный момент может прокуратура - провести проверку по факту нанесённого материального ущерба.
но судя по видео - это вина водителей, а не автоматического шлагбаума.
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Burzum
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