В Ростове неисправный шлагбаум проткнул две машины и едва не покалечил водителей

СМИ пишут, что некий источник им сообщил о вине водителей повреждённых авто, якобы они отвлекались перед въездом на территорию СНТ и пытались быстро проскочить, за что и поплатились. Однако виноватыми вполне могут стать те, кто ограждение устанавливал, ведь оно явно неисправно. История умалчивает, зачем шлагбауму, который после открытия, откатывается назад, нужен острый наконечник, но даже его не потрудились снять после первого смертельно опасного инцидента с "Газелью".