Как снимали фильм "Новые амазонки": 16 интересных фактов о фильме

Польская научно-фантастическая комедия "Новые амазонки", рассказывающая о приключениях двух мужчин в мире будущего, в котором вообще больше не осталось представителей мужского пола.
1. Идея снять подобный фильм возникла у режиссера и сценариста Юлиуша Махульского еще во время прохождения учебы. Он увлекался книгами о мировых прогнозах и пришел к выводу, что в будущем мужчины вообще не будут нужны обществу. Поэтому он решил написать сценарий на эту тему.
2. По изначальному сценарию в нем вообще не было никаких мужчин. Фильм должен был рассказывать о женщинах, живущих в новом обществе без самцов. Нов итоге данный сценарий сам Махульский счел чересчур скучным, поэтому он решил ввести в сюжет двух мужчин, которые попали в новый мир после заморозки.
3. По словам Махульского его фильм и вовсе мог бы не выйти, если бы не военное положение в Польше, которое длилось в период 1981-1983 гг. В то время съемки фильмов были запрещены, поэтому никакого кина толком и не было.
Но вдруг Махульскому позвонили и сказали, что его сценарий - это единственная надежда на то, чтобы хоть что-то снять, так как других вариантов больше не было, ведь другие сценарии носили антисоветский характер.
4. Художнице по костюмам Малгожате Бражке предстояла сложная работа - найти материалы для костюмов в стране, в которой был дефицит на всё. В итоге ей приходилось ходить по различным фабрикам, чтобы найти необходимый материал для костюмов. Кое-как ей удалось отхватить материалов, которые предназначались либо на экспорт, либо являлись стратегическим запасом.
5. Режиссер Юлиуш Махульский заключил договор с директором шахты по поводу того, что они будут снимать здесь фильм, а после съемок шахтеры смогут оставить себе все кабели, которые были проложены для освещения подземных тоннелей. Данное предложение устроило директора и они хлопнули по рукам.
6. Перед режиссером стояла большая задача - снять научно-фантастическую комедию, которая не была бы похожа на сатиру на тоталитаризм. Ведь в этом случае фильм бы и вовсе могли запретить.
7. Когда речь зашла о подборе актеров, Махульский сразу решил, что роль Альберта сыграет известный актер Ольгерд Лукашевич, у которого на тот момент карьера была на спаде. Таким образом он хотел вытащить актера со дна.
8. А вот на роль Макса изначально предполагалось взять актера Яна Энглерда, но по чистой случайности его выбор был изменен.
Дело в том, что во время своей поездки в город Величко для выбора натуры для съемок, он остановился в гостинице, чтобы там переночевать, а наутро отправиться домой в Варшаву на поезде. Чтобы не проспать, он попросил администратора гостиницы разбудить его. Вот только сама администратор в итоге проспала и не разбудила режиссера, из-за чего он не успел на поезд.
Чтобы не терять лишнего времени, режиссер отправился в аэропорт, чтобы полететь домой на самолете. И как оказалось, тем же рейсом летел известный актер Ежи Штур. И тогда Махультский понял, что он нашел именно того Макса, который ему нужен.
Правда, он не сразу предложил Штуру сыграть в его фильме, ведь он понимал, что Ежи Штур - это известный актер, и вряд ли он захочет сняться в таком простеньком фильме.
Но все же режиссер набрался смелости и предложил актеру сыграть главную роль в его комедии. И неожиданно для него Ежи Штур с восторгом согласился на эту роль, ведь он давно хотел сыграть в какой-нибудь комедии.
9. Несмотря на то, что Ежи Штур был главной звездой фильма, больше всего денег ушло на обезьяну. По словам режиссера оплата за шимпанзе влетела им в копеечку, так как пришлось заплатить не только за обезьяну. но и за ее детеныша, а также за дрессировщика с его женой.
10. По словам Ежи Штура у него было множество идей по поводу фильма, которые он и воплощал на экране. Поэтому в фильме мы видим немало импровизаций самого актера.
Даже Ольгерд Лукашевич, сыгравший Альберта, говорил, что Ежи Штур настолько часто выплескивал из себя идеи, что буквально замучил всю съемочную группы.
11. По словам актеров их гонорары были настолько низкими, что на эти деньги практически ничего нельзя было купить. Сам Ежи Штур купил на свой гонорар встроенный шкаф, а Ольгерд Лукашевич с улыбкой на лице рассказал, что его гонорара хватило бы максимум на 5 сотен яиц.
12. В одной из сцен мы видим девушку в диспетчерской с обнаженной грудью. Узнав об этом, ее жених резко приехал на студию и велел сдать им отснятые материалы. Но ему было отказано, так как контракт был подписан его невестой, а она ничего забирать не хотела.
13. Махульский понимал, что цензоры будут докапываться до его фильма, поэтому он специально отснял несколько заведомо провокационных сцен, дабы именно на них цензоры обратили внимание и избавились от них.
14. Сам Михаил Горбачев просто обожал этот фильм, и не раз смотрел его ,когда приезжал в Варшаву. Именно поэтому он и разрешил пустить ленту в Советском Союзе, но с одним нюансом.
Дело в том, что в оригинале картина называется "Секс-миссия", тогда как в СССР данное слово не очень приветствовалось. Тогда решено было пустить этот фильм в СССР под другим названием - "Новые амазонки".
Правда, это было еще не все. Советские цензоры знатно почикали этот фильм, и в итоге из него было вырезано аж 40 минут хронометража. Но даже несмотря на это фильм не потерял нить повествования, и в итоге в СССР его посмотрело аж 40 миллионов человек, что в 3,5 раза больше чем в самой Польше.
15. В фильме "Новые амазонки" есть немало отсылок на другие фильмы Махульского, а именно "Ва-Банк". Например, мы можем увидеть виллу примерно с такой же обстановкой как и в фильме "Ва-Банк 2". А в другой сцене Ежи Штур произносит на немецком ту же фразу, что что произносил кассир в фильме "Ва-Банк" - «Ein moment, bitte».
16. Юлиушу Махульскому так понравилось работать с Ежи Штуром, что он стал приглашать его и в свои последующие фильмы, такие как "Кинг Сайз" и "Дежа Вю".
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