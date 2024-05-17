Как снимали фильм "Новые амазонки": 16 интересных фактов о фильме

8. А вот на роль Макса изначально предполагалось взять актера Яна Энглерда, но по чистой случайности его выбор был изменен.

Дело в том, что во время своей поездки в город Величко для выбора натуры для съемок, он остановился в гостинице, чтобы там переночевать, а наутро отправиться домой в Варшаву на поезде. Чтобы не проспать, он попросил администратора гостиницы разбудить его. Вот только сама администратор в итоге проспала и не разбудила режиссера, из-за чего он не успел на поезд.

Чтобы не терять лишнего времени, режиссер отправился в аэропорт, чтобы полететь домой на самолете. И как оказалось, тем же рейсом летел известный актер Ежи Штур. И тогда Махультский понял, что он нашел именно того Макса, который ему нужен.