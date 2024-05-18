В Петербурге неизвестный пловец отчаянно уплывал от спасателей кролем

Как только он заметил преследователей в оранжевых жилетах, то сразу же бросился на утек...кролем. Догнать опытного пловца вплавь не удалось, поэтому пришлось подключать водный транспорт — несколько спасателей на катерах пришли на помощь.

В итоге, любителя поиграть в догонялки выловили из реки. дальнешая его судьба неизвестна, но, по словам очевидцев, он точножив и здоров.

Роспотребнадзор Петербурга и Ленобласти традиционно не рекомендует плавать ни в одном из водоемов города, поскольку пробы воды в них не проходят проверку на санитарную безопасность.