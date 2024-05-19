В американском вузе коту присвоили степень доктора наук

Кот проживает в кампусе уже около четырех лет, и студенты приходят в восторг, когда видят его. Они обнимают Макса, делают с ним селфи, и ему даже нравится ходить на экскурсии с будущими студентами.

"Непонятно, откуда он знает, куда идти, но у него отлично получается", — говорят ученики.