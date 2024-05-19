В американском вузе коту присвоили степень доктора наук

Кот Макс обитает в кампусе университета и является верным другом всех студентов.
Университет Вермонта присвоил почетную степень "доктора по литературе" коту Максу, которого так любят студенты, накануне выпускного вечера.
Питомец кампуса Каслтонского университета штата Вермонт заслужил всеобщую любовь благодаря особому дружелюбию.
"Кот Макс уже много лет является важным членом семьи Каслтон", — говорится в сообщении.
Всем известный полосатый кот живет со своей человеческой семьей в здании у главного входа в кампус.
"Однажды он пришел в кампус и просто решил остаться. И студенты его полюбили", — сказала одна из студенток.
Кот проживает в кампусе уже около четырех лет, и студенты приходят в восторг, когда видят его. Они обнимают Макса, делают с ним селфи, и ему даже нравится ходить на экскурсии с будущими студентами.
"Непонятно, откуда он знает, куда идти, но у него отлично получается", — говорят ученики.
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