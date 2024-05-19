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Сообщество Без кота и жизнь не та 2383 поста • 515 подписчиков подписаться
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В&nbsp;американском вузе коту присвоили степень доктора наук

В американском вузе коту присвоили степень доктора наук

Автор:
19 мая 2024 09:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ВУЗ   Видео   в мире   доктор литературы   животные   кот   фото   
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Кот Макс обитает в кампусе университета и является верным другом всех студентов.

Университет Вермонта присвоил почетную степень "доктора по литературе" коту Максу, которого так любят студенты, накануне выпускного вечера.

Питомец кампуса Каслтонского университета штата Вермонт заслужил всеобщую любовь благодаря особому дружелюбию.

"Кот Макс уже много лет является важным членом семьи Каслтон", — говорится в сообщении.

Всем известный полосатый кот живет со своей человеческой семьей в здании у главного входа в кампус.

"Однажды он пришел в кампус и просто решил остаться. И студенты его полюбили", — сказала одна из студенток.

Кот проживает в кампусе уже около четырех лет, и студенты приходят в восторг, когда видят его. Они обнимают Макса, делают с ним селфи, и ему даже нравится ходить на экскурсии с будущими студентами.

"Непонятно, откуда он знает, куда идти, но у него отлично получается", — говорят ученики.

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Метки: ВУЗ   Видео   в мире   доктор литературы   животные   кот   фото   
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6  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
На его место должен быть я.
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6k
Нуи Хусим 3 минуты назад
Как просто в пиндосском универе получить научную степень, даже разговаривать не нужно уметь...
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3k
Igor Grishaev 21 минуту назад
Почему не негр??
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5k
Владимир 53 минуты назад
"Хатуль мадан" (в переводе с иврита "Кот ученый")
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3444 поста (3142 в горячем)

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