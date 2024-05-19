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Ежегодные соревнования по ничегонеделанию прошли в Южной Корее

Ежегодные соревнования по ничегонеделанию прошли в Южной Корее

Автор:
19 мая 2024 11:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: В Южной Корее   Видео   в мире   конкурс   люди   соревнования по ничегонеделанию   фото   
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В Южной Корее прошел юбилейный конкурс, на котором его участники соревнуются, кто лучше всех умеет абсолютно ничего не делать.

Более 100 человек собрались в одном месте для того, чтобы молча посидеть на ковриках для йоги и абсолютно ничего не делать. Специальное мероприятие проводится в Сеуле уже 10-й раз и это является одновременно физическим испытанием и отдыхом.


Цель конкурса в том, чтобы отвлечься от всего, что может беспокоить и 90 минут времени провести сидя. Нельзя разговаривать, засыпать или же проверять телефон.


Примечательно, что организаторы отслеживают пульс участников соревнования "Space-out" и в конце у зрителей есть возможность проголосовать за десятку лучших. Тот, у кого из 10 участников самый стабильный пульс, также получает приз.


"Я пять раз пробовался на Олимпийские игры и за 30 лет тренировок ни разу не отдохнул как следует. Я слышал, что здесь можно очистить разум и отдохнуть хотя бы в течение этого времени, поэтому я пришел сюда с мыслью: "Вау, это то, что мне так нужно", — заявил один из конкурсантов Квак Юн-ги, который занял 3 место.


Количество желающих принять участие в этом мероприятии каждый год увеличивается. В этот раз было свыше 4 тысяч заявок, но организаторы отобрали лишь 117 человек. В списке были как ученики второго класса, так и люди за 60 лет.

Жители Южной Кореи говорят, что это отличная возможность восстановиться после выгорания или стресса, которые может вызвать работа. 26-летний блогер Ким Сок Хван рассказал, что у него в жизни очень много забот, поэтому было принято решение избавиться от стресса при помощи такого конкурса.

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Метки: В Южной Корее   Видео   в мире   конкурс   люди   соревнования по ничегонеделанию   фото   
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5k
Горожанин Полчаса назад
Я победитель!
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19k
Александр 12 минут назад
-Соревнования по ничему неделанью?

-Да

- Я налегке катком проедусь по всем участникам! Какой приз?

-Похлопывание по плечу и слова благодарности, что ты ожидал? Ты ничего не делаешь...

-Тогда в топку ваши соревнования.

-Слабак.
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119
Liberman 20 минут назад
Ежегодные????
Я в двухлетке победитель!
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Alove_Roleen
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  • 1868 постов (1587 в горячем)

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