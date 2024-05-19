Ежегодные соревнования по ничегонеделанию прошли в Южной Корее

Более 100 человек собрались в одном месте для того, чтобы молча посидеть на ковриках для йоги и абсолютно ничего не делать. Специальное мероприятие проводится в Сеуле уже 10-й раз и это является одновременно физическим испытанием и отдыхом.



Цель конкурса в том, чтобы отвлечься от всего, что может беспокоить и 90 минут времени провести сидя. Нельзя разговаривать, засыпать или же проверять телефон.



