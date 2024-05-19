Ежегодные соревнования по ничегонеделанию прошли в Южной Корее

В Южной Корее прошел юбилейный конкурс, на котором его участники соревнуются, кто лучше всех умеет абсолютно ничего не делать.
Более 100 человек собрались в одном месте для того, чтобы молча посидеть на ковриках для йоги и абсолютно ничего не делать. Специальное мероприятие проводится в Сеуле уже 10-й раз и это является одновременно физическим испытанием и отдыхом.
Цель конкурса в том, чтобы отвлечься от всего, что может беспокоить и 90 минут времени провести сидя. Нельзя разговаривать, засыпать или же проверять телефон.
Примечательно, что организаторы отслеживают пульс участников соревнования "Space-out" и в конце у зрителей есть возможность проголосовать за десятку лучших. Тот, у кого из 10 участников самый стабильный пульс, также получает приз.
"Я пять раз пробовался на Олимпийские игры и за 30 лет тренировок ни разу не отдохнул как следует. Я слышал, что здесь можно очистить разум и отдохнуть хотя бы в течение этого времени, поэтому я пришел сюда с мыслью: "Вау, это то, что мне так нужно", — заявил один из конкурсантов Квак Юн-ги, который занял 3 место.
Количество желающих принять участие в этом мероприятии каждый год увеличивается. В этот раз было свыше 4 тысяч заявок, но организаторы отобрали лишь 117 человек. В списке были как ученики второго класса, так и люди за 60 лет.
Жители Южной Кореи говорят, что это отличная возможность восстановиться после выгорания или стресса, которые может вызвать работа. 26-летний блогер Ким Сок Хван рассказал, что у него в жизни очень много забот, поэтому было принято решение избавиться от стресса при помощи такого конкурса.
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-Да
- Я налегке катком проедусь по всем участникам! Какой приз?
-Похлопывание по плечу и слова благодарности, что ты ожидал? Ты ничего не делаешь...
-Тогда в топку ваши соревнования.
-Слабак.
Я в двухлетке победитель!