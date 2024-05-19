Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века

Работа режиссера, операторов, многочисленных гримеров и костюмеров – настоящее чудо, благодаря которому на свет рождаются увлекательные киноистории.
Наталья Селезнева, 1965 год
Советская актриса театра и кино Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
На съёмках фильма “Ко мне, Мухтар!”. Юрий Никулин и пёс Дейк, 1964 год
Великий актер всю жизнь очень любил собак и всегда находил с ними общий язык. Владел различными породами, в том числе таксами, спаниелями и ризеншнауцерами. Одна из его собак теперь охраняет место его упокоения на Новодевичьем кладбище.
Дэвид Хедисон в гриме и Патриция Оуэнс на съёмках фильма "Муха", 1958 год
Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями, 1974 год
Хоть «Чебурашка» и не кино, но не добавить в подборку момент создания этого прекрасного мультфильма я не смог.
Кибермен во время перекура. На съёмках сериала "Доктор Кто", 1980-е
Культовый британский научно-фантастический телесериал выходил в эфир с 1963 года по 1989 год. Всего вышло 26 сезонов.
Немецкая актриса Брижит Хелм охлаждается на съёмках фильма «Метрополис». Берлин, Германия 1925-1926 год
Этот немой фильм считается одним из самых влиятельных и новаторских научно -фантастических фильмов, когда -либо снятых. Его потрясающие визуальные эффекты, сложные темы сделали его кинематографическим шедевром. Фильм был назван вдохновением для многих более поздних произведений научной фантастики, включая "Бегущего по лезвию" и "Матрицу".
Актриса Янина Жеймо на перекуре во время съёмок фильма «Золушка». СССР. 1947 год
На момент съемки в "Золушке" ей было 37 лет. Житие у Золушки было не легкое...
Джордж Лукас и Марк Хэмилл на съемках Звёздных войн: Эпизод 4, Тунис, 1976 год
Локации городка сохранились до сих пор и стали местной достопримечательностью, которые ежегодно притягивают тысячи туристов со всего мира.
Итальянская актриса Клаудия Кардинале на съемках «Однажды на Диком Западе» в Италии, 1968 год
Шон Коннери (Джеймс Бонд) подписывает кокос маленькой фанатке на съемках «Доктор Ноу» на Ямайке, 1962 год
Как по мне Шон Коннери был лучшим Бондом в британской франшизе про секретного агента.
Юрий Никулин и Наталья Варлей на горе Ай-Петри перед началом съемки фильма «Кавказская пленница». Крым, 1966 год
Актер Джек Николсон в Аспене, Колорадо, 1980 год. Ηa cъемкaх фильмa "Сияние"
«Сияние» — фильм ужасов режиссёра, сценариста и продюсера Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга.
Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский на съемках фильма "Три мушкетера"
Фотографии за кулисами создания классического научно-фантастического фильма «Сжимающийся человек», также известен как «Невероятный уменьшающийся человек» 1957 год
Кукла акулы по имени "Брюс" на съемках фильма "Челюсти"
"Челюсти", вышедшие в 1975 году, стали хитом в кинотеатрах по всему миру. Фильм с бюджетом в 9 миллионов долларов собрал более 470 миллионов и остаётся классическим триллером, которым люди наслаждаются по сей день.
Владимир Высоцкий на съёмках фильма "Служили два товарища"
Фильм снимался в Измаиле, Одесской области в сентябре 1967 года.
Съемки японского фильма "Годзилла" в 1954 году
Два японских великана объясняют Годзилле, что линии электропередачи лучше оставить в покое.
3 ноября 1954 года в Японии впервые на экран выпустили Годзиллу. Это был своеобразный ответ японцев на ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Ведь по легенде, именно в результате нее на свет появился гигантский ящер-мутант
На съёмках фильма "17 мгновений весны"
Чарльз Чаплин отыгрывает сцену в фильме “Золотая лихорадка”, 1925 года
Василий Ливанов на съёмках "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Фотографии из личного архива каскадёра, постановщика трюков Николая Ващилина. Сцена снималась на водопадах в Абхазии в 1979 году.
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