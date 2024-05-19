Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века

У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)

20 невероятных фото со съемок фильмов, которые остались за кадром

15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия

«Белое солнце пустыни»: можно было обойтись и без криминальных авторитетов за кадром

16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино