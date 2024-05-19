FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12824 поста • 1296 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века

Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века

Автор:
19 мая 2024 11:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   интересные моменты   кино   съемка   фильм   
847
21

Работа режиссера, операторов, многочисленных гримеров и костюмеров – настоящее чудо, благодаря которому на свет рождаются увлекательные киноистории.


Наталья Селезнева, 1965 год

Советская актриса театра и кино Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

×

На съёмках фильма “Ко мне, Мухтар!”. Юрий Никулин и пёс Дейк, 1964 год

Великий актер всю жизнь очень любил собак и всегда находил с ними общий язык. Владел различными породами, в том числе таксами, спаниелями и ризеншнауцерами. Одна из его собак теперь охраняет место его упокоения на Новодевичьем кладбище.



Дэвид Хедисон в гриме и Патриция Оуэнс на съёмках фильма "Муха", 1958 год


Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями, 1974 год

Хоть «Чебурашка» и не кино, но не добавить в подборку момент создания этого прекрасного мультфильма я не смог.


Кибермен во время перекура. На съёмках сериала "Доктор Кто", 1980-е

Культовый британский научно-фантастический телесериал выходил в эфир с 1963 года по 1989 год. Всего вышло 26 сезонов.


Немецкая актриса Брижит Хелм охлаждается на съёмках фильма «Метрополис». Берлин, Германия 1925-1926 год

Этот немой фильм считается одним из самых влиятельных и новаторских научно -фантастических фильмов, когда -либо снятых. Его потрясающие визуальные эффекты, сложные темы сделали его кинематографическим шедевром. Фильм был назван вдохновением для многих более поздних произведений научной фантастики, включая "Бегущего по лезвию" и "Матрицу".


Актриса Янина Жеймо на перекуре во время съёмок фильма «Золушка». СССР. 1947 год
На момент съемки в "Золушке" ей было 37 лет. Житие у Золушки было не легкое...


Джордж Лукас и Марк Хэмилл на съемках Звёздных войн: Эпизод 4, Тунис, 1976 год

Локации городка сохранились до сих пор и стали местной достопримечательностью, которые ежегодно притягивают тысячи туристов со всего мира.


Итальянская актриса Клаудия Кардинале на съемках «Однажды на Диком Западе» в Италии, 1968 год


Шон Коннери (Джеймс Бонд) подписывает кокос маленькой фанатке на съемках «Доктор Ноу» на Ямайке, 1962 год

Как по мне Шон Коннери был лучшим Бондом в британской франшизе про секретного агента.


Юрий Никулин и Наталья Варлей на горе Ай-Петри перед началом съемки фильма «Кавказская пленница». Крым, 1966 год


Актер Джек Николсон в Аспене, Колорадо, 1980 год. Ηa cъемкaх фильмa "Сияние"

«Сияние» — фильм ужасов режиссёра, сценариста и продюсера Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга.


Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский на съемках фильма "Три мушкетера"


Фотографии за кулисами создания классического научно-фантастического фильма «Сжимающийся человек», также известен как «Невероятный уменьшающийся человек» 1957 год


Кукла акулы по имени "Брюс" на съемках фильма "Челюсти"

"Челюсти", вышедшие в 1975 году, стали хитом в кинотеатрах по всему миру. Фильм с бюджетом в 9 миллионов долларов собрал более 470 миллионов и остаётся классическим триллером, которым люди наслаждаются по сей день.


Владимир Высоцкий на съёмках фильма "Служили два товарища"

Фильм снимался в Измаиле, Одесской области в сентябре 1967 года.


Съемки японского фильма "Годзилла" в 1954 году

Два японских великана объясняют Годзилле, что линии электропередачи лучше оставить в покое.

3 ноября 1954 года в Японии впервые на экран выпустили Годзиллу. Это был своеобразный ответ японцев на ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Ведь по легенде, именно в результате нее на свет появился гигантский ящер-мутант


На съёмках фильма "17 мгновений весны"


Чарльз Чаплин отыгрывает сцену в фильме “Золотая лихорадка”, 1925 года


Василий Ливанов на съёмках "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Фотографии из личного архива каскадёра, постановщика трюков Николая Ващилина. Сцена снималась на водопадах в Абхазии в 1979 году.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   за кадром   интересные моменты   кино   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Сергей 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1774 поста (1748 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1259390



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о...
Набирающие популярность в сообществах
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Как я ловил мышь самым гуманным способом
В Россию завезут крошечные китайские электрокары
В Россию завезут крошечные китайские электрокары
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Юмор#СССР#Прикол#Россия#драка#аварии#криминал
#животные#интересно#забавно#машина#автомир#дети#природа#авто аварии#США#исследование
#в мире#факты#кино#полиция#автомобили#фильм#Разное#интересное#ДТП#съемка
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) 20 невероятных фото со съемок фильмов, которые остались за кадром 20 невероятных фото со съемок фильмов, которые остались за кадром 15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно 15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно 13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия 13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия «Белое солнце пустыни»: можно было обойтись и без криминальных авторитетов за кадром «Белое солнце пустыни»: можно было обойтись и без криминальных авторитетов за кадром 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино

На что жалуетесь?

Вернуться