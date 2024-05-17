На аукцион выставят редкий Lamborghini Jalpa

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Завтра стартует аукцион за уникальный Lamborghini Jalpa в кузове тарга. Этот двухдверный шедевр был создан итальянскими мастерами в начале 1980-х годов в качестве конкурента знаменитым Porsche 911 и моделям Ferrari. Jalpa выпускался с 1981 по 1988 год, всего было произведено 410 автомобилей. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в превосходном состоянии и с минимальным пробегом.
Lamborghini Jalpa представили на Женевском автосалоне в 1981 году. Несмотря на дизайн, выполненный в стиле легендарного Countach, двухдверке не удалось приковать к себе все внимание посетителей. Причиной тому стал прототип внедорожника Lamborghini LM001, который итальянская марка показала в рамках того же мероприятия.
Спорткар получил съемную жесткую крышу, независимую подвеску, а также дисковые тормоза. В движение Jalpa приводит 3,5-литровый алюминиевый V8, который разместили в задней части машины. Отдача мотора составила 255 лошадиных сил. Агрегат укомплектовали пятиступенчатой «механикой».
За семь лет производства итальянский производитель выпустил всего 410 экземпляров Jalpa. Представленный суперкар с красным кузовом и черным кожаным салоном, а также аудиосистемой Alpine и штатным кондиционером пребывает в отличном состоянии. За свою историю спорткар проехал всего 30 тысяч километров.
Спорткар получил съемную жесткую крышу, независимую подвеску, а также дисковые тормоза. В движение Jalpa приводит 3,5-литровый алюминиевый V8, который разместили в задней части машины. Отдача мотора составила 255 лошадиных сил. Агрегат укомплектовали пятиступенчатой «механикой».
За семь лет производства итальянский производитель выпустил всего 410 экземпляров Jalpa. Представленный суперкар с красным кузовом и черным кожаным салоном, а также аудиосистемой Alpine и штатным кондиционером пребывает в отличном состоянии. За свою историю спорткар проехал всего 30 тысяч километров.
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