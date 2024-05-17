FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12960 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
На аукцион выставят редкий Lamborghini Jalpa

На аукцион выставят редкий Lamborghini Jalpa

Автор:
17 мая 2024 13:41
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
1083
14
1
Завтра стартует аукцион за уникальный Lamborghini Jalpa в кузове тарга. Этот двухдверный шедевр был создан итальянскими мастерами в начале 1980-х годов в качестве конкурента знаменитым Porsche 911 и моделям Ferrari. Jalpa выпускался с 1981 по 1988 год, всего было произведено 410 автомобилей. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в превосходном состоянии и с минимальным пробегом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Davy Jones 2 часа назад
Ща перекупы приедут с толщиномерами из Чечни или Дагестана, собьют цену раз в пять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
626
А П 56 минут назад
Дизайн того времени у De Tomaso лучше получился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
vasilykopkov Час назад
Может она конечно жутко редкая, но некрасивая.
Не берём :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Не нужна, не поеду. Крыло сгниет, к примеру, год будешь оригинал ждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1286 постов (1278 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31111



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад...
Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах
Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах
Набирающие популярность в сообществах
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Как я ловил мышь самым гуманным способом
С добрым утром
С добрым утром
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#ДТП#история#забавно#новости#криминал#кот#США
#в мире#автомобили#Прикол#аварии#полиция#Юмор#факты#Китай#Автовсячина#необычно
#животные#автомир#интересно#авто аварии#интересное#Спорт#Жизнь#кино#Ynews#исследование
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили на продажу Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили на продажу Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $ Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $ «Москвич 8» продемонстрировали вживую. Автомобили будут собираться по технологии полного цикла «Москвич 8» продемонстрировали вживую. Автомобили будут собираться по технологии полного цикла Рестмод грузовика Dodge Power Wagon 1953 года выставят на аукцион по цене суперкара Рестмод грузовика Dodge Power Wagon 1953 года выставят на аукцион по цене суперкара "Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием "Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием

На что жалуетесь?

Вернуться