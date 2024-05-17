На аукцион выставят редкий Lamborghini Jalpa

Lamborghini Jalpa представили на Женевском автосалоне в 1981 году. Несмотря на дизайн, выполненный в стиле легендарного Countach, двухдверке не удалось приковать к себе все внимание посетителей. Причиной тому стал прототип внедорожника Lamborghini LM001, который итальянская марка показала в рамках того же мероприятия.



Спорткар получил съемную жесткую крышу, независимую подвеску, а также дисковые тормоза. В движение Jalpa приводит 3,5-литровый алюминиевый V8, который разместили в задней части машины. Отдача мотора составила 255 лошадиных сил. Агрегат укомплектовали пятиступенчатой «механикой».



За семь лет производства итальянский производитель выпустил всего 410 экземпляров Jalpa. Представленный суперкар с красным кузовом и черным кожаным салоном, а также аудиосистемой Alpine и штатным кондиционером пребывает в отличном состоянии. За свою историю спорткар проехал всего 30 тысяч километров.