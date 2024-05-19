Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей

Уникальную технологию регенерации специалисты Волгоградского государственного медицинского университета.
Медики разработали первый в мире биоассемилирумый гель для регенерации, который позволяет восстановить костную ткань со 100% идентичностью. С помощью этого геля возможно восстановление костной ткани при крупных пулевых и осколочных повреждениях.
Заведующий кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала вуза (ПМФИ) Дмитрий Компанцев:
"Наш препарат представляет собой сложную питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации. Такой подход позволяет организму запустить собственный механизм восстановления костной ткани. Уровень идентичности восстановленной костной ткани составляет 100%, так как она синтезирована собственными клетками остеофитами. Зарегистрированных аналогов по составу продукта на рынке изделий медицинского назначения на сегодня нет".
Материал может использоваться при оперативных вмешательствах на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии. Препарат обеспечивает повышенную способность к остеоинтеграции - процессу прирастания живых костных клеток к поверхности импланта, а также стимулирует заживляющие и регенерирующие процессы образования костей с восстановлением костной ткани.
По информации разработчиков, метод был протестирован на животных с серьёзными повреждениями костей, которые не могли восстановиться самостоятельно. Исследование показало, что костные дефекты полностью зажили, образовав здоровую костную ткань, соответствующую изначальной толщине, а также новые кровеносные сосуды.
Источник:
- Останки неизвестных науке животных обнаружили в Якутии
- Животные тоже испытывают чувства
- Какие пять вещей мы узнали благодаря Стивену Хокингу
- Учёные назвали 11 самых питательных продуктов в мире, которые по своей сути – чистая энергия
- Ученые выдвинули новую теорию формирования земных континентов