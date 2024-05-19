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Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей

Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей

Автор:
19 мая 2024 10:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Волгоградский государственный медицинский университет   кости   новости медицины   перелом   регенерация   ученые   
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Уникальную технологию регенерации специалисты Волгоградского государственного медицинского университета.

Медики разработали первый в мире биоассемилирумый гель для регенерации, который позволяет восстановить костную ткань со 100% идентичностью. С помощью этого геля возможно восстановление костной ткани при крупных пулевых и осколочных повреждениях.


Заведующий кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала вуза (ПМФИ) Дмитрий Компанцев:

"Наш препарат представляет собой сложную питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации. Такой подход позволяет организму запустить собственный механизм восстановления костной ткани. Уровень идентичности восстановленной костной ткани составляет 100%, так как она синтезирована собственными клетками остеофитами. Зарегистрированных аналогов по составу продукта на рынке изделий медицинского назначения на сегодня нет".


Материал может использоваться при оперативных вмешательствах на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии. Препарат обеспечивает повышенную способность к остеоинтеграции - процессу прирастания живых костных клеток к поверхности импланта, а также стимулирует заживляющие и регенерирующие процессы образования костей с восстановлением костной ткани.


По информации разработчиков, метод был протестирован на животных с серьёзными повреждениями костей, которые не могли восстановиться самостоятельно. Исследование показало, что костные дефекты полностью зажили, образовав здоровую костную ткань, соответствующую изначальной толщине, а также новые кровеносные сосуды.




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Метки: Волгоградский государственный медицинский университет   кости   новости медицины   перелом   регенерация   ученые   
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4  комментария
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119
Liberman 53 минуты назад
так, Японцы зубы выращивать стали, а наши кости... так то это очень круто. еще немного и начнут регенерацию органов делать. сосуды то тоже восстанавливаются.... а это пипец какие перспективы...
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11k
tarassarat 3 минуты назад
изношенные колени востановит эта мазь?
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704
Guilty Pleasure 4 минуты назад
молодцы. осталось придумать то же самое для зубов
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828
Шурман 2 часа назад
Молодцы читал про это еще неделю назад , но какие последствия еще будут опять же не описали , а вдруг наросты и тд и от этого страховки нет так же как от вроде бы базовой операции , хотя не всегда она базовая . Было в моей жизни пережил операцию в 8 часов по восстановлению руки а последствия пошли спустя 10тки лет .
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