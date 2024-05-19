Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей

Материал может использоваться при оперативных вмешательствах на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии. Препарат обеспечивает повышенную способность к остеоинтеграции - процессу прирастания живых костных клеток к поверхности импланта, а также стимулирует заживляющие и регенерирующие процессы образования костей с восстановлением костной ткани.

По информации разработчиков, метод был протестирован на животных с серьёзными повреждениями костей, которые не могли восстановиться самостоятельно. Исследование показало, что костные дефекты полностью зажили, образовав здоровую костную ткань, соответствующую изначальной толщине, а также новые кровеносные сосуды.



