В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

Сотрудники следственного комитета задержали начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси", которому принадлежал рухнувший в Мойку автобус с пассажирами в центре Петербурга. Задержанный — прямой начальник 44-летнего водителя Рахматшоха Курбонова, ему предъявлено обвинение по уголовной статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.





По данным следствия, авария случилась из-за грубого нарушения регламента — водителю в течение нескольких дней не предоставлялось необходимое количество отдыха. По словам жены Курбонова, супруг в день перед аварией отработал 20-часовую смену, пришёл домой в два часа ночи, но рано утром его разбудили и вновь отправили на работу.