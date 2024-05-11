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В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

Автор:
11 мая 2024 23:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СК   Санкт-Петербург   авария   автобус   задержание   компания-перевозчик   мойка   пассажиры   
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Это непосредственный начальник водителя автобуса, который в нарушение правил заставлял работать подчинённого на износ.

Сотрудники следственного комитета задержали начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси", которому принадлежал рухнувший в Мойку автобус с пассажирами в центре Петербурга. Задержанный — прямой начальник 44-летнего водителя Рахматшоха Курбонова, ему предъявлено обвинение по уголовной статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.


По данным следствия, авария случилась из-за грубого нарушения регламента — водителю в течение нескольких дней не предоставлялось необходимое количество отдыха. По словам жены Курбонова, супруг в день перед аварией отработал 20-часовую смену, пришёл домой в два часа ночи, но рано утром его разбудили и вновь отправили на работу.

Что касается водителя, то пока непонятно, будут ли предъявлены ему обвинения за аварию. Но могут привлечь за другие нарушения. Известно, что он получил гражданство два года назад, успев за это время прописать (легализовать) в своей квартире 10 мигрантов. Если верить некоторым СМИ, за ним числятся многочисленные штрафы по административным делам.

Напомним, что ЧП с автобусом произошло в пятницу днём. По предварительным данным, из-за усталости водителю стало плохо, он потерял контроль над транспортным средством, вследствие чего неуправляемый автобус протаранил несколько машин и рухнул в реку. Погибли почти все пассажиры, включая 72-летниего Алексея Х. (доктор медицинских наук и профессор сразу двух петербургских университетов: кафедры инженерной защиты окружающей среды в ЛЭТИ и кафедры экологии и производственной безопасности ВОЕНМЕХа), 36-летнего предпринимателя Дмитрия Л. и 72-летней Тамары Горчаковой, преподавательницы СПбГУ. Выжили только водитель и 56-летний мужчина.

Сообщается, что первыми на помощь рухнувшим в воду людям пришёл капитан прогулочного судна Ян Карасев, а затем трое дагестанцев — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Всех четверых пообещали наградить. Однако наградили почему-то только дагестанцев. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв (Лутфулоев) вручил сегодня трём мужчинам по три миллиона рублей.

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Метки: Видео   СК   Санкт-Петербург   авария   автобус   задержание   компания-перевозчик   мойка   пассажиры   
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15  комментариев
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Это непосредственный начальник водителя автобуса, который в нарушение правил заставлял работать подчинённого на износ.
Вот это ПРАВИЛЬНО!!!!!!
Нет я не снимаю вину с водителя, но считаю, что можно наказывать по минималке (а то и вовсе условный. ну если возможно)
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12k
Толян 7 минут назад
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2k
Dema Полчаса назад
Одни чёрные и чему тут удивляться?
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1k
roman-delisov 38 минут назад
Интересно, а кто ведет такую политику миграции, что всякие черножопые легко получают гражданство и работают водителями автобусов?
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564
Дементий Мурзич 52 минуты назад
Как всё просто!!! А, чья компания, кто не соблюдал режим труда ,что КЗОТ отменили? Я смотрю, что попытки "вмазать" "ФУНТА" в нашем Российском "бизнесе" процветает и не "тухнет"? Куда смотрит комитет по труду? Беглов смотрит только за "невским"? п3,1456ц, в Питере!!!! Махмуды и Ибрагимы управляют Питером?
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96
Mikahil A 54 минуты назад
У нас в Питере в принципе с транспортом какой-то цирк, начиная от систем оплаты и заканчивая маршрутами. Водилы пассажиров, как дрова возят. Дебильный подорожник пополнить - натурально квест. Утром из спального района уехать только с боем. И т.д.
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40k
russger Час назад
"за ним числятся многочисленные штрафы по административным делам"

И если бы не авария, всем было бы похрен. Когда чёрных уже по полной проверять начнут?
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60k
alertol 2 часа назад
У нас на работе (в Эстонии) также, обслуживать оборудование? Нет, пока не сломается совсем никто не почешется. Людям отдых? Зачем, пусть работают по две смены (на одну зп не особо проживёшь) Бухаешь на работе? Да без проблем, на такую зп трезвенник не пойдёт. А потом удивляются, а чего прибыль маленькая, мы же экономим на всём что только можно...

Короче эффективный менеджмент 80лвл, потратить на ремонт оборудования 10к зелени каждый год вместо того чтоб раз в пол года потратить 10 евро на замену какой-то гайки. Но мы не работаем хотя бы с людьми, от нашего брака никто кроме хозяина фирмы не пострадает...
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27k
Анатолий Соколов 2 часа назад
нифига автобус кренделя выписывал.

там водитель явно в полной отключке на руле лежал.

сажать и руководителей и владельцев компании, и медика, который водителя пропустил, и водителя, который видимо боялся что его уволят, поэтому сел за руль в неадекватном состоянии.
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Burzum
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