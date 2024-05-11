В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

Это непосредственный начальник водителя автобуса, который в нарушение правил заставлял работать подчинённого на износ.
Сотрудники следственного комитета задержали начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси", которому принадлежал рухнувший в Мойку автобус с пассажирами в центре Петербурга. Задержанный — прямой начальник 44-летнего водителя Рахматшоха Курбонова, ему предъявлено обвинение по уголовной статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, авария случилась из-за грубого нарушения регламента — водителю в течение нескольких дней не предоставлялось необходимое количество отдыха. По словам жены Курбонова, супруг в день перед аварией отработал 20-часовую смену, пришёл домой в два часа ночи, но рано утром его разбудили и вновь отправили на работу.
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Что касается водителя, то пока непонятно, будут ли предъявлены ему обвинения за аварию. Но могут привлечь за другие нарушения. Известно, что он получил гражданство два года назад, успев за это время прописать (легализовать) в своей квартире 10 мигрантов. Если верить некоторым СМИ, за ним числятся многочисленные штрафы по административным делам.
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Напомним, что ЧП с автобусом произошло в пятницу днём. По предварительным данным, из-за усталости водителю стало плохо, он потерял контроль над транспортным средством, вследствие чего неуправляемый автобус протаранил несколько машин и рухнул в реку. Погибли почти все пассажиры, включая 72-летниего Алексея Х. (доктор медицинских наук и профессор сразу двух петербургских университетов: кафедры инженерной защиты окружающей среды в ЛЭТИ и кафедры экологии и производственной безопасности ВОЕНМЕХа), 36-летнего предпринимателя Дмитрия Л. и 72-летней Тамары Горчаковой, преподавательницы СПбГУ. Выжили только водитель и 56-летний мужчина.
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Сообщается, что первыми на помощь рухнувшим в воду людям пришёл капитан прогулочного судна Ян Карасев, а затем трое дагестанцев — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Всех четверых пообещали наградить. Однако наградили почему-то только дагестанцев. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв (Лутфулоев) вручил сегодня трём мужчинам по три миллиона рублей.
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Вот это ПРАВИЛЬНО!!!!!!
Нет я не снимаю вину с водителя, но считаю, что можно наказывать по минималке (а то и вовсе условный. ну если возможно)
Товарищ ездил, говорит, нее... я больше не ногой, куда не глянь, везде чернопитерцы..
Их ответственность никто не отменял.
И если бы не авария, всем было бы похрен. Когда чёрных уже по полной проверять начнут?
Короче эффективный менеджмент 80лвл, потратить на ремонт оборудования 10к зелени каждый год вместо того чтоб раз в пол года потратить 10 евро на замену какой-то гайки. Но мы не работаем хотя бы с людьми, от нашего брака никто кроме хозяина фирмы не пострадает...
Посмотрите на Боинг. Там менеджеры, хрен с падающими и разваливающимися самолетами, они даже "концы подчистить" нормально не могут. Идет разбирательство и свидетели внезапно "заканчиваются" за день-два до дачи показаний. Они скоро свою задницу не смогут найти в туалете.
Все эти истории, как эффективные пытались "договориться с бетоном и болтами потерпеть годик, а потом точно ремонт" в 2009 году на Саяно-Шушенской ГЭС.
Это вот такая система "что б корова меньше ела и давала больше молока, её надо меньше кормить и чаще доить".
там водитель явно в полной отключке на руле лежал.
сажать и руководителей и владельцев компании, и медика, который водителя пропустил, и водителя, который видимо боялся что его уволят, поэтому сел за руль в неадекватном состоянии.