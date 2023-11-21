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65 - бабка ягодка опять: американская пенсионерка приехала в Мексику, чтобы сделать подтяжку. Вместо этого, ей вдули силиконовую грудь и ягодицы

65 - бабка ягодка опять: американская пенсионерка приехала в Мексику, чтобы сделать подтяжку. Вместо этого, ей вдули силиконовую грудь и ягодицы

Автор:
21 ноября 2023 17:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мексика   США   врачебная ошибка   пенсионерка   пластическая операция   силикон   
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Чтобы убрать такое «богатство», у бабули потребовали $75 000.

Несколько лет назад Кимберли Маккормик сделала в Мексике липосакцию, потом села на жёсткую диету. И снова вернулась в медицинский центр - на этот раз хотела провернуть подтяжку кожи, чтобы и в 65 лет выглядеть свежо и привлекательно.

Примерно так и получилось, только бабуля на это вовсе не рассчитывала.

Этот медицинский центр дама облюбовала из-за хорошей стоимости процедуры: $13 000. В Америке такие операция обошлась бы в $50 000.

В общем, мексиканские доктора её обследовали, расчертили всё тело на участки, где нужно было сделать подтяжки, и отправили на операционный стол. А дочь женщины, которая её сопровождала, не пустили дальше приёмной.

Я пошла в операционную в четыре часа дня. И, судя по всему, вышла оттуда только в 1:30 ночи, - потом растерянно рассказывала Маккормик.

Врачи напутали и вместо подтяжки, сделали бабуле силиконовую грудь солидного размера и «бразильские» ягодицы. Когда пенсионерка очухалась и поняла, что произошло, стала истерить и требовать всё исправить. Внимательные мексиканские врачи её выслушали и вкололи успокоительное. Ну а вскоре - вытолкали из больницы вместе с дочерью. Как утверждают пострадавшие дамы, они пробовали обратиться к местным полицейским, но те их прогнали.

Затем парочка вернулась в США и начался настоящий сюр. Вот что сообщает дочь Маккормик:

Когда мы вновь приехали в Америку, то не нашли помощи. Над нами посмеялись полицейские Сан-Диего и посоветовали мне позвонить в полицию Тихуаны.

А её мать обратилась в уже американский медицинский центр и там ей заявили: если хочешь убрать силикон, это обойдётся в $75 000.

Пенсионерке осталось лишь взять кредит под залог имущества и убрать дорогостоящий «холодец». Ну или оставить всё как есть и трясти надувными грудями до самой смерти.


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Метки: Мексика   США   врачебная ошибка   пенсионерка   пластическая операция   силикон   
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10  комментариев
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9k
Дмитрий 2 часа назад
"Вместо этого, ей вдули"....На этом надо было бы остановиться! Сюжет был бы закончен!
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1k
Сид 55 минут назад
Почему они все такие старые и страшные? Ну явно не на 65 выглядит,лет на 80.
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16k
Vital Idol Час назад
судя по фото, подтяжку на лице ей всё-таки сделали! ещё и сиськи с жопой?!

афтр, где пруфы?!
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128
Pavlo Nemadium Час назад
О чем пост вообще?
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715
Шурман Час назад
Это как реклама с пересадкой волос в Турции и ремонт зубов . Уже знаю 2х дебилов кто это сделал , один почти без волос остался а другой может радоваться что зубы почти как пластиковые и светятся . Денег отдали кучу а гарантий 0 . У меня спрашивает вот сколько тебе 3 зуба вышло 4 года назад , ну вышло так , имплантат + установка и ожидание по 2400 евро за зубик и это не возвращает страховка но есть гарантия что все будет ок и бесплатно последние 2 года мне делают чистки каждые 6 месяцев . Вот и нафиг себя насиловать там если тебя могут изнасиловать на родине проживания , НО С ГАРАНТИеЙ :)
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18k
RDen Час назад
не, ну предупреждать же надо. Сначала взгляд упал на ту что слева. Думал нифигасе, а норм сделали
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33k
Юрий 2 часа назад
Опять он постарался?
Прошу любить и жаловать - доктор и пластический хирург Хосе Манаус Барвария, Мехико.
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August

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