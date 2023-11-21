65 - бабка ягодка опять: американская пенсионерка приехала в Мексику, чтобы сделать подтяжку. Вместо этого, ей вдули силиконовую грудь и ягодицы

Чтобы убрать такое «богатство», у бабули потребовали $75 000.
Несколько лет назад Кимберли Маккормик сделала в Мексике липосакцию, потом села на жёсткую диету. И снова вернулась в медицинский центр - на этот раз хотела провернуть подтяжку кожи, чтобы и в 65 лет выглядеть свежо и привлекательно.
Примерно так и получилось, только бабуля на это вовсе не рассчитывала.
Этот медицинский центр дама облюбовала из-за хорошей стоимости процедуры: $13 000. В Америке такие операция обошлась бы в $50 000.
В общем, мексиканские доктора её обследовали, расчертили всё тело на участки, где нужно было сделать подтяжки, и отправили на операционный стол. А дочь женщины, которая её сопровождала, не пустили дальше приёмной.
Я пошла в операционную в четыре часа дня. И, судя по всему, вышла оттуда только в 1:30 ночи, - потом растерянно рассказывала Маккормик.
Врачи напутали и вместо подтяжки, сделали бабуле силиконовую грудь солидного размера и «бразильские» ягодицы. Когда пенсионерка очухалась и поняла, что произошло, стала истерить и требовать всё исправить. Внимательные мексиканские врачи её выслушали и вкололи успокоительное. Ну а вскоре - вытолкали из больницы вместе с дочерью. Как утверждают пострадавшие дамы, они пробовали обратиться к местным полицейским, но те их прогнали.
Затем парочка вернулась в США и начался настоящий сюр. Вот что сообщает дочь Маккормик:
Когда мы вновь приехали в Америку, то не нашли помощи. Над нами посмеялись полицейские Сан-Диего и посоветовали мне позвонить в полицию Тихуаны.
А её мать обратилась в уже американский медицинский центр и там ей заявили: если хочешь убрать силикон, это обойдётся в $75 000.
Пенсионерке осталось лишь взять кредит под залог имущества и убрать дорогостоящий «холодец». Ну или оставить всё как есть и трясти надувными грудями до самой смерти.
Источник:
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афтр, где пруфы?!
Прошу любить и жаловать - доктор и пластический хирург Хосе Манаус Барвария, Мехико.