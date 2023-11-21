65 - бабка ягодка опять: американская пенсионерка приехала в Мексику, чтобы сделать подтяжку. Вместо этого, ей вдули силиконовую грудь и ягодицы

Несколько лет назад Кимберли Маккормик сделала в Мексике липосакцию, потом села на жёсткую диету. И снова вернулась в медицинский центр - на этот раз хотела провернуть подтяжку кожи, чтобы и в 65 лет выглядеть свежо и привлекательно.

Примерно так и получилось, только бабуля на это вовсе не рассчитывала.