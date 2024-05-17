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Great Wall представил мотоцикл с первым в мире 8-цилиндровым оппозитным двигателем

Great Wall представил мотоцикл с первым в мире 8-цилиндровым оппозитным двигателем

Автор:
17 мая 2024 17:06
Сообщество : Автомир
Метки: Great Wall   Souo   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Китайский автоконцерн Great Wall представил на специализированной выставке в Пекине первый мотоцикл нового бренда Souo. Им стал большой круизёр с 8-цилиндровым оппозитным двигателем объёмом 2 литра. Разработчики называют мотоцикл первым в мире байком с двигателем такого типа.

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Метки: Great Wall   Souo   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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8  комментариев
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3k
kca-opa 2 часа назад
Нахреначит можно и 32 цилиндра оппозит, на выставку, а вот как он поедет?
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6k
sergonly Полчаса назад
Я нихрена не понимаю в мототехнике у меня другое наблюдение. В ДВС китайцы ушли от банального копирования и напилинга чьих-то двигателей и перешли на этап "А видали как мы могём!!!" . Это очень показательно. А если оно еще и заработает как надо, то это будет прям этап развития.
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62k
turyst Полчаса назад

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23k
BiZ Полчаса назад
кофры можно было сделать и побольше
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Fat Lynx Час назад
Выглядит не плохо... Конкурент Голде и Рокет 3.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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