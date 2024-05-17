Great Wall представил мотоцикл с первым в мире 8-цилиндровым оппозитным двигателем

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Китайский автоконцерн Great Wall представил на специализированной выставке в Пекине первый мотоцикл нового бренда Souo. Им стал большой круизёр с 8-цилиндровым оппозитным двигателем объёмом 2 литра. Разработчики называют мотоцикл первым в мире байком с двигателем такого типа.
Габариты Souo — 2660х950х1540 миллиметров при колёсной базе 1810 миллиметров и высоте сиденья 740 миллиметров. Таким образом, новинка оказалась заметно крупнее Honda Gold Wing, с которой выступает в одном классе и на раме которой, как предполагается, основана. Вероятнее всего, изменения связаны с необходимостью вписать в раму более крупный мотор.
Оппозитная конфигурация выбрана, чтобы понизить центр тяжести. Двигатель работает с восьмиступенчатым «роботом» и карданной передачей.
В отличие от Gold Wing, внешность Souo выполнена в ретростилистике. Турер дебютировал укомплектованным комфортным задним сиденьем и сразу тремя кофрами для багажа. Никакие технические характеристики, помимо габаритов, пока не называются.
Оппозитная конфигурация выбрана, чтобы понизить центр тяжести. Двигатель работает с восьмиступенчатым «роботом» и карданной передачей.
В отличие от Gold Wing, внешность Souo выполнена в ретростилистике. Турер дебютировал укомплектованным комфортным задним сиденьем и сразу тремя кофрами для багажа. Никакие технические характеристики, помимо габаритов, пока не называются.
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