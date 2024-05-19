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"Напоминает краба": жёлтые пауки с уникальной способностью вторгаются в дома людей

"Напоминает краба": жёлтые пауки с уникальной способностью вторгаются в дома людей

Автор:
19 мая 2024 09:26
Сообщество : Животные
Метки: в мире   желтые пауки   насекомые   паук   факты   фото   
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Существо может менять цвет в зависимости от окружения и обладает уникальной способностью передвигаться боком, а также вперед и назад.

В Великобритании ярко-желтые пауки вторгаются в дома людей. Многие из них утверждают, что членистоногие обладают уникальной способностью. Снимком одного незваного гостя поделился пользователь с ником Vivalo на популярном форуме Reddit.


Существо меняет цвет и обладает уникальной способностью передвигаться боком, а также вперед и назад. Мужчина, который заметил паука, хотел больше узнать о его виде.


"Что это за ярко-желтый паук? Замечен сегодня утром в Ричмонде, Лондон, Великобритания", — подписал он свое фото.


На запрос британца откликнулся один из знатоков насекомых. Он написал, что это Misumena vatia — более известный как краб-паук из-за его уникальной способности передвигаться боком, а также вперед и назад.


"Интересно. Когда я его увидел, то подумал, что он чем-то напоминает краба", — ответил знатоку автор сообщения.

Эти пауки, которые также встречаются в Северной Америке и по всей Европе, достигают размера около 1 см, если это самки, и 0,5 см, если самцы. Их яд достаточно силен, чтобы убить насекомых гораздо крупнее их самих, но, к счастью, они безвредны для человека.

Эти хитрые пауки умеют сливаться с окружающей средой, меняя цвет в соответствии с цветком, на котором они находятся, переходя от желтого к белому. Подобное "превращение" может длиться до 25 дней, и только самки пауков способны на этот крутой трюк в своих восьми рукавах. Как и многие другие пауки, самки золотистого краба иногда каннибализируют своих партнеров-самцов после окончания спаривания.

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Метки: в мире   желтые пауки   насекомые   паук   факты   фото   
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1  комментарий
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Igor (Игорь) 52 минуты назад
На запрос британца откликнулся один из знатоков насекомых.
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Пауками занимаются арахнологи, так как паук ни разу не насекомое.
И по русски он называется - цветочный паук
Ссылка youtu.be
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3444 поста (3142 в горячем)

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