"Напоминает краба": жёлтые пауки с уникальной способностью вторгаются в дома людей

Существо может менять цвет в зависимости от окружения и обладает уникальной способностью передвигаться боком, а также вперед и назад.
В Великобритании ярко-желтые пауки вторгаются в дома людей. Многие из них утверждают, что членистоногие обладают уникальной способностью. Снимком одного незваного гостя поделился пользователь с ником Vivalo на популярном форуме Reddit.
Существо меняет цвет и обладает уникальной способностью передвигаться боком, а также вперед и назад. Мужчина, который заметил паука, хотел больше узнать о его виде.
"Что это за ярко-желтый паук? Замечен сегодня утром в Ричмонде, Лондон, Великобритания", — подписал он свое фото.
На запрос британца откликнулся один из знатоков насекомых. Он написал, что это Misumena vatia — более известный как краб-паук из-за его уникальной способности передвигаться боком, а также вперед и назад.
"Интересно. Когда я его увидел, то подумал, что он чем-то напоминает краба", — ответил знатоку автор сообщения.
Эти пауки, которые также встречаются в Северной Америке и по всей Европе, достигают размера около 1 см, если это самки, и 0,5 см, если самцы. Их яд достаточно силен, чтобы убить насекомых гораздо крупнее их самих, но, к счастью, они безвредны для человека.
Эти хитрые пауки умеют сливаться с окружающей средой, меняя цвет в соответствии с цветком, на котором они находятся, переходя от желтого к белому. Подобное "превращение" может длиться до 25 дней, и только самки пауков способны на этот крутой трюк в своих восьми рукавах. Как и многие другие пауки, самки золотистого краба иногда каннибализируют своих партнеров-самцов после окончания спаривания.
Источник:
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Пауками занимаются арахнологи, так как паук ни разу не насекомое.
И по русски он называется - цветочный паук