"Напоминает краба": жёлтые пауки с уникальной способностью вторгаются в дома людей

В Великобритании ярко-желтые пауки вторгаются в дома людей. Многие из них утверждают, что членистоногие обладают уникальной способностью. Снимком одного незваного гостя поделился пользователь с ником Vivalo на популярном форуме Reddit.

Существо меняет цвет и обладает уникальной способностью передвигаться боком, а также вперед и назад. Мужчина, который заметил паука, хотел больше узнать о его виде.

"Что это за ярко-желтый паук? Замечен сегодня утром в Ричмонде, Лондон, Великобритания", — подписал он свое фото.

На запрос британца откликнулся один из знатоков насекомых. Он написал, что это Misumena vatia — более известный как краб-паук из-за его уникальной способности передвигаться боком, а также вперед и назад.