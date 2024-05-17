FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12963 поста • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза

У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза

Автор:
17 мая 2024 18:26
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   интересное   мойка   трагедия   фото   
2425
3
2

Ранее считалось, что виной всему неисправные тормоза и уставший водитель.

В Санкт-Петеребурге пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойку, пробив ограждение. В салоне было 8 пассажиров. Выжил - один. Это 56-летний мужчина, сейчас он под наблюдением врачей. Также выжил водитель, которого сразу же забрали полицейские. На допросе в суде мужчина заявил, что у автобуса были неисправны тормоза.

Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признаёт, - отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Однако автотехническая экспертиза предварительно установила, что тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии. А значит, ошибка водителя становится основной версией крушения автобуса, сообщают Вести.

При повороте водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он пытался вырулить, что безуспешно. Судя по видео, водитель Рахматшох Курбонов понимал, что делает, однако по каким-то причинам он выехал на тротуар с левой стороны, а затем при попытке вернуться на свою полосу автобус вынесло на встречку и развернуло. После этого транспорт пробил парапет и рухнул в реку.

Жена водителя, который в тот момент находился за рулём автобуса, заявляет, что её муж отработал перед этим 20 часовую смену и вернулся домой поздно ночью. Утром он снова вышел на работу, практически не отдохнув.

Сейчас водитель находится под следствием. Мужчины, которые бросились в реку на помощь, представили к наградам. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв (Лутфулоев) вручил сегодня трём мужчинам по три миллиона рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   интересное   мойка   трагедия   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Трям 2 часа назад
Задачка на сообразительность:

Водитель Рахматшох Курбонов утопил автобус в реке вместе с восьмью пассажирами. Возможно соучастником преступления был также начальник предприятия обслуживающего автобус Джахангир Адалет оглы Халилов.

Как утверждают некоторые СМИ, свидетелями аварии стали случайные прохожие Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов, Мухаммад Гасанов, Илхом Эргашев и Ерхан Аханов.

Вопрос знатокам: в каком городе произошла трагедия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
51k
Максим Т. 11 минут назад
В автобусе была неисправна прокладка. Между рулем и сиденьем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
integral11 55 минут назад
Зачем водителя ишака посадили управлять автобусом? Конечно, тормоза были "неисправны", потому что затормозить ишака можно поводьями, а в кабине их не было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес 57 минут назад
в Питере автобусы на маршруте по 20 часов сутки колесят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Пси-формат Нудник Шпилкес 6 минут назад
по 18 на маршруте. с 5,30 утра до 23,30 + время в парк / из него
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Can Час назад
а его на запрещённые средства тестировали? они поголовно что-то за щёку кладут а после плюются и это не секрет. + поведение очень не адекватное.... сделаем вывод....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям Час назад
"Мужчины, которые бросились в реку на помощь, представили к наградам."
Кого они представили к наградам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Лом Час назад
на видео с камеры в салоне видно что он намерено вывернул руль в сторону воды. чурки продолжают убивать русских.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ох уж эти мастера заголовка...
Кто вас русскому языку учил? "У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза". Ну да. Вообще-то должны были быть неисправными, но оказались исправными. Вот так дела...
Либо так - "У автобуса, который упал в Мойку, оказались НЕисправны тормоза". Либо так - "У автобуса, который упал в Мойку, тормоза были исправны".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5029 постов (4814 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356314



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад...
Набирающие популярность в сообществах
Вредные советы самокатчикам
Вредные советы самокатчикам
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#история#интересное#кот#факты#Китай#Жизнь
#в мире#автомобили#люди#авто аварии#Юмор#Спорт#Автовсячина#новости#США#исследование
#животные#автомир#интересно#аварии#забавно#Ynews#полиция#кино#фильм#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Глава IBA Кремлев наградил денежными премиями дагестанцев, помогавших спасать пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге Глава IBA Кремлев наградил денежными премиями дагестанцев, помогавших спасать пассажиров... Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО Пригласил в магазин, чтобы купить цепь: в Санкт-Петербурге арестовали отца, который издевался над своей дочерью Пригласил в магазин, чтобы купить цепь: в Санкт-Петербурге арестовали отца, который издевался... В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях

На что жалуетесь?

Вернуться