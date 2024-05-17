У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза

Ранее считалось, что виной всему неисправные тормоза и уставший водитель.
В Санкт-Петеребурге пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойку, пробив ограждение. В салоне было 8 пассажиров. Выжил - один. Это 56-летний мужчина, сейчас он под наблюдением врачей. Также выжил водитель, которого сразу же забрали полицейские. На допросе в суде мужчина заявил, что у автобуса были неисправны тормоза.
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Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признаёт, - отмечается в сообщении пресс-службы суда.
Однако автотехническая экспертиза предварительно установила, что тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии. А значит, ошибка водителя становится основной версией крушения автобуса, сообщают Вести.
При повороте водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он пытался вырулить, что безуспешно. Судя по видео, водитель Рахматшох Курбонов понимал, что делает, однако по каким-то причинам он выехал на тротуар с левой стороны, а затем при попытке вернуться на свою полосу автобус вынесло на встречку и развернуло. После этого транспорт пробил парапет и рухнул в реку.
Жена водителя, который в тот момент находился за рулём автобуса, заявляет, что её муж отработал перед этим 20 часовую смену и вернулся домой поздно ночью. Утром он снова вышел на работу, практически не отдохнув.
Сейчас водитель находится под следствием. Мужчины, которые бросились в реку на помощь, представили к наградам. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв (Лутфулоев) вручил сегодня трём мужчинам по три миллиона рублей.
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Водитель Рахматшох Курбонов утопил автобус в реке вместе с восьмью пассажирами. Возможно соучастником преступления был также начальник предприятия обслуживающего автобус Джахангир Адалет оглы Халилов.
Как утверждают некоторые СМИ, свидетелями аварии стали случайные прохожие Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов, Мухаммад Гасанов, Илхом Эргашев и Ерхан Аханов.
Вопрос знатокам: в каком городе произошла трагедия?
Кого они представили к наградам?
Кто вас русскому языку учил? "У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза". Ну да. Вообще-то должны были быть неисправными, но оказались исправными. Вот так дела...
Либо так - "У автобуса, который упал в Мойку, оказались НЕисправны тормоза". Либо так - "У автобуса, который упал в Мойку, тормоза были исправны".