У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза

При повороте водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он пытался вырулить, что безуспешно. Судя по видео, водитель Рахматшох Курбонов понимал, что делает, однако по каким-то причинам он выехал на тротуар с левой стороны, а затем при попытке вернуться на свою полосу автобус вынесло на встречку и развернуло. После этого транспорт пробил парапет и рухнул в реку.