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Отжимания, которые под силу далеко не каждому

Отжимания, которые под силу далеко не каждому

Автор:
23 мая 2024 10:39
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   интересно   навык   отжимания   сила   
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Для тех людей, кому обычные отжимания кажутся слишком простыми, существует великое множество разновидностей этого упражнения разной степени сложности. Перед вами необычный вид отжиманий на одной руке.

Сила, физика и баланс

А ломать-то зачем было в конце? Вот негодяй! 😁

Видео с попытками автора повторить другие сложные упражнения.

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Метки: Видео   Спорт   интересно   навык   отжимания   сила   
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satra 2 часа назад
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Vacony 2 минуты назад
..однако ...
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Ультратрахуил 2 часа назад
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