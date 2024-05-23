Отжимания, которые под силу далеко не каждому

1277
1
2
Для тех людей, кому обычные отжимания кажутся слишком простыми, существует великое множество разновидностей этого упражнения разной степени сложности. Перед вами необычный вид отжиманий на одной руке.
Сила, физика и баланс
А ломать-то зачем было в конце? Вот негодяй! 😁
Источник:
Видео с попытками автора повторить другие сложные упражнения.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Зачем в Японии построили деревню-фонтан
- MMA или тай-чи: двое бойцов выяснили, какой стиль круче
- В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин
- Башня не прошла: марафонец в костюме "Биг-Бена" застрял на финише
- Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов
Новости партнёров
реклама