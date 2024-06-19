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В Китае автобус врезался в банк, уходя от столкновения

В Китае автобус врезался в банк, уходя от столкновения

Автор:
19 июня 2024 07:10
Сообщество : Аварии
Метки: Банк   Видео   ДТП   Китай   авария   автобус   происшествие   столкновение   
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18 июня автобус с несколькими десятками пассажиров попал в ДТП в городе Далянь (провинция Ляонин, КНР). Водитель автобус пытался избежать столкновения с автомобилем и врезался в здание банка.

На кадрах видеозаписи, снятой регистратором в легковушке, видно, как автобус пытается избежать столкновения с автомобилем, после чего врезался в здание банка.

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы и разобрались с ситуацией. В автобусе находилось 49 пассажиров, все они были срочно доставлены в больницу для обследования. По данным местных СМИ, четверо пассажиров получили лёгкие травмы, их состояние стабильное, они проходят лечение в больнице. Один пассажир получил более серьёзные травмы, но, к счастью, его состояние не критическое. Сейчас он находится в реанимации.

Водитель легкового автомобиля, участвовавшего в происшествии, скрылся с места происшествия. По версии СМИ, автобус ехал на юг по улице Цзиньюань, когда машина, двигавшаяся в том же направлении, резко сменила полосу движения, чтобы повернуть направо. В отчаянной попытке избежать столкновения водитель автобуса свернул, в результате чего легковушка получила небольшое повреждение и продолжила движение, а автобус врезался в здание промышленно-торгового банка Китая. Предварительное расследование исключило алкогольное или наркотическое опьянение, а также любые умышленные правонарушения со стороны водителя автобуса. Власти продолжают выяснять точную причину аварии.

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Метки: Банк   Видео   ДТП   Китай   авария   автобус   происшествие   столкновение   
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