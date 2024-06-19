В Китае автобус врезался в банк, уходя от столкновения

На кадрах видеозаписи, снятой регистратором в легковушке, видно, как автобус пытается избежать столкновения с автомобилем, после чего врезался в здание банка.

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы и разобрались с ситуацией. В автобусе находилось 49 пассажиров, все они были срочно доставлены в больницу для обследования. По данным местных СМИ, четверо пассажиров получили лёгкие травмы, их состояние стабильное, они проходят лечение в больнице. Один пассажир получил более серьёзные травмы, но, к счастью, его состояние не критическое. Сейчас он находится в реанимации.