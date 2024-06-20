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Молодая женщина встречается одновременно с семью пенсионерами

Молодая женщина встречается одновременно с семью пенсионерами

Автор:
20 июня 2024 09:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   Девушка   в мире   люди   отношение   пенсионеры   фото   
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У молодой жительницы Колумбии по имени Лина в жизни была целая серия разочаровывающих романов с мужчинами её возраста.


Именно тогда дама решила переключиться на пенсионеров — ну, хотя бы потому, что престарелые мужчины будут счастливы из-за того, что им уделяет внимание такая женщина. А раз кавалеры будут счастливы, то они сделают всё, чтобы порадовать возлюбленную. Например, окажут финансовую поддержку.


Итак, Лина нашла себе сразу семерых пожилых любовников: Карлоса, Симона, Хесуса, Пабло, Мануэля и ещё двоих, которые предпочли скрыть свою личность. Все кавалеры прекрасно знают о существовании друг друга. Все они помогают Лине как деньгами, так и услугами по хозяйству. А Лина справедливо распределяет своё время между мужчинами, награждая дополнительными ласками тех, кто раскошеливается больше.


Немало людей осуждают даму, использующую стариков. Но есть и люди, которые восхищены тем, как ловко женщина обеспечила себе финансовую стабильность. Сама же Лина заявила, что ей нет дела до общественного мнения. Главное, что и она сама, и её любовники довольны.


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Метки: Видео   Девушка   в мире   люди   отношение   пенсионеры   фото   
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11  комментариев
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3k
Ультратрахуил Час назад
А раз кавалеры будут счастливы, то они сделают всё, чтобы порадовать возлюбленную. Например, окажут финансовую поддержку.(ц)
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14k
Copycat 7 минут назад
как отдадут богу душу ещё и разбогатеет
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29k
Alex 14 минут назад
Блевотное зрелище
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11k
vasilykopkov 16 минут назад
Медведя зовите срочно!!!
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3k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
И у нее вот такое очко!)
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43k
Сергей 52 минуты назад
Колимбийская бладь смогла собрать вместе на фотосессию семь старых идиотов, двое из которых спрятались (наверняка они алиментщики)
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28k
сеньор Леонсио 59 минут назад
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1k
Quantimus Час назад
Анекдот вспомнил:

- Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
- Пенсия у них после 10-го.
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4k
Enfant terrible gloria mundi Час назад
Нахряпается висячих!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3917 постов (3772 в горячем)

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