Молодая женщина встречается одновременно с семью пенсионерами

Именно тогда дама решила переключиться на пенсионеров — ну, хотя бы потому, что престарелые мужчины будут счастливы из-за того, что им уделяет внимание такая женщина. А раз кавалеры будут счастливы, то они сделают всё, чтобы порадовать возлюбленную. Например, окажут финансовую поддержку.

Итак, Лина нашла себе сразу семерых пожилых любовников: Карлоса, Симона, Хесуса, Пабло, Мануэля и ещё двоих, которые предпочли скрыть свою личность. Все кавалеры прекрасно знают о существовании друг друга. Все они помогают Лине как деньгами, так и услугами по хозяйству. А Лина справедливо распределяет своё время между мужчинами, награждая дополнительными ласками тех, кто раскошеливается больше.



Немало людей осуждают даму, использующую стариков. Но есть и люди, которые восхищены тем, как ловко женщина обеспечила себе финансовую стабильность. Сама же Лина заявила, что ей нет дела до общественного мнения. Главное, что и она сама, и её любовники довольны.



