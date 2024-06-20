Молодая женщина встречается одновременно с семью пенсионерами

У молодой жительницы Колумбии по имени Лина в жизни была целая серия разочаровывающих романов с мужчинами её возраста.
Именно тогда дама решила переключиться на пенсионеров — ну, хотя бы потому, что престарелые мужчины будут счастливы из-за того, что им уделяет внимание такая женщина. А раз кавалеры будут счастливы, то они сделают всё, чтобы порадовать возлюбленную. Например, окажут финансовую поддержку.
Итак, Лина нашла себе сразу семерых пожилых любовников: Карлоса, Симона, Хесуса, Пабло, Мануэля и ещё двоих, которые предпочли скрыть свою личность. Все кавалеры прекрасно знают о существовании друг друга. Все они помогают Лине как деньгами, так и услугами по хозяйству. А Лина справедливо распределяет своё время между мужчинами, награждая дополнительными ласками тех, кто раскошеливается больше.
Немало людей осуждают даму, использующую стариков. Но есть и люди, которые восхищены тем, как ловко женщина обеспечила себе финансовую стабильность. Сама же Лина заявила, что ей нет дела до общественного мнения. Главное, что и она сама, и её любовники довольны.
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