Как авторы трилогии фильмов "Властелин колец" создавали звук армии урук-хаев

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В сети набрало популярность видео, посвященное съемкам трилогии Питера Джексона "Властелин колец". В нём создатели фильма рассказывают, как создавали звук 10 тысяч урук-хаев.
Урук-хай - крупная порода орков Средиземья, которая не боялась солнечного света и отличалась хорошей дисциплиной и физической силой. Эти орки считались элитой войск Саурона.
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