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Недовольная бабушка наказала мотоциклистов

Недовольная бабушка наказала мотоциклистов

Автор:
20 июня 2024 09:09
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Россия   бабушка   люди   мотоцикл   старушка   
1453
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Мотоциклисты оставили своих железных коней неподалеку от подъезда жилого дома, чем возмутили пожилую женщину. Бабушка решила наказать мужчин.

Старушка подошла к транспортным средствам и опрокинула их. Момент попал на видео.

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Метки: Видео   Россия   бабушка   люди   мотоцикл   старушка   
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15  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
Вот чем они ей помешали ?
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64k
Олег 11 минут назад
надеюсь бабку выловят и она офигеет от стоимости ремонта мотоциклов. Потом будет скулить, что у неё половину пенсии приставы забирают
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780
tokol 12 минут назад
Молодец бабуля!!!!
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4k
avix Полчаса назад
При таком падении, мотоцикл получает массу повреждений. Ручка сцепления и ободранный пластик при отсутствии слайдеров гарантированны. Кофры тоже повреждаются. Если владельцы мотов напишут заявление, то даже по предварительной оценке сумма будет довольно не маленькая. Не важно, правильно они стояли или нет, важно, что повреждать чужое имущество, это плохо и противозаконно. В следующий раз, она будет жечь машины, травить котов и собак или портить детские площадки.
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21k
Александр Полчаса назад
Старая маразматичка
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9k
Алексей 36 минут назад
И ведь хрен что возьмешь с нее за ущерб мотоцикла! Да стоят не правильно, ну вызови ты полицию!
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Следующий этап у этой старой мымры автомобили поджигать у подьезда.
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20k
banzai7 Час назад
Ибо нефуй!
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3k
Жирный бот Час назад
Да есть маразматики в старости...Вроде поставили чтобы никому не мешать и места на парковке не занимать.. Такая же докопалась вчера до дочки с подругами в кино, вам нельзя есть чипсы(у них был попкорн) и фильм для взрослых (дочке 15 лет), вам туда нельзя (непослушник).. Побежала жаловаться на непотребство..Какое собачее дело, что другие едят и куда они ходят.. не понять..
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2k
rudenkov Час назад
Бабка сумасшедшая!
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3k
Ультратрахуил Час назад
Самокатчики вы следующие, этому городу нужен новый герой!

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