Недовольная бабушка наказала мотоциклистов

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Мотоциклисты оставили своих железных коней неподалеку от подъезда жилого дома, чем возмутили пожилую женщину. Бабушка решила наказать мужчин.
Старушка подошла к транспортным средствам и опрокинула их. Момент попал на видео.
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Мотоцикл это ТС, его запрещено парковать на тротуаре. Звонишь, они приезжают. Я понимаю что они ни кому не мешают, но если бабка такая принципиальная, то лучше сделать все по закону, но ни как не толкать их.