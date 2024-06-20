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Побег коз из контактного зоопарка попал на видео

Побег коз из контактного зоопарка попал на видео

Автор:
20 июня 2024 07:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   коза   контактный зоопарк   побег   
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Несколько обитателей контактного зоопарка в городе Сандаски, Огайо, США, воспользовались моментом и совершили побег.

В парке развлечений «Cedar Point» (Огайо, США) произошло неожиданное событие, которое показалось посетителям даже несколько забавным. В «Cedar Point» имеется контактный зоопарк, где живёт немало обитателей, в том числе и козы. И вот эти самые козы воспользовались шансом и совершили побег. Посетители парка запечатлели коз, отправившихся на самостоятельную прогулку.

Интересно, что за несколько дней до этого два верблюда также удрали из загона в зоопарке, и теперь остаётся гадать: не верблюды ли научили коз плохому поведению? Впрочем, возможно, что козы просто решили устроить себе незапланированный выходной день.

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Метки: Видео   в мире   животные   коза   контактный зоопарк   побег   
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Fidel
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